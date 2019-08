AVISO: Equal Pension Day 2019 in Wien - Eine Pension braucht ein gutes Fundament

Wien (OTS/SPW) - Am 30. August ist Wiener Equal Pension Day. Das ist jener Tag, an dem Männer bereits so viel Pension bekommen haben, wie Frauen erst bis Jahresende erhalten werden. Zu diesem Anlass veranstalten die Wiener SPÖ Frauen gemeinsam mit den Frauen der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) und dem Pensionistenverband Wien eine Medienaktion vor dem Stadioncenter in der Leopoldstadt, um auf die Ungleichheit bei Pensionen aufmerksam zu machen. Die Wiener FSG-Frauenvorsitzende Korinna Schumann und der Präsident des Wiener Pensionistenverbands Harry Kopietz werden ebenso anwesend sein wie die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende Marina Hanke und Wiener SPÖ-Frauensekretärin Nicole Berger-Krotsch.



Medienaktion zum Wiener Equal Pension Day

Freitag, 30. August 2019, 12 bis 14 Uhr

Vor dem Stadioncenter, Olympiaplatz 2, 1020 Wien



VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) ve





