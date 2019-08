Raphael Silberbauer aus Königsbrunn am Wagram ist Racing Rookie 2019 und Gewinner eines Ford Fiesta-Rallyefahrzeugs (FOTO)

- Racing-Rookie 2019: Der 20-jährige Raphael Silberbauer gewinnt

einen von Ford gesponserten Rallye-Fiesta sowie weitere attraktive

Preise

- Insgesamt 480 junge Fahrerinnen und Fahrer nahmen teil am

diesjährigen Racing-Rookie, der größten Motorsport-Talentsuche in

Österreich

Österreichs größte Motorsport-Talentsuche, der Racing Rookie, ging am vergangenen Wochenende zum sechzehnten Mal in die Finalrunde. Der diesjährige Gewinner ist der 20-jährige Raphael Silberbauer aus Königsbrunn am Wagram in Niederösterreich.

Ford hatte den Hauptpreis ausgeschrieben: einen komplett umgebauten, rennfertigen Ford Fiesta. Zudem kann sich der Sieger über ein komplettes Startpaket freuen, vom Rennoverall bis zum speziellen Fahrtraining durch Instruktoren der ÖAMTC Fahrtechnik. Im Gegenzug verpflichtet sich der Gewinner, Raphael Silberbauer, mit seinem neuen Fahrzeug bei mindestens drei heimischen Rallyes an den Start zu gehen. Der Racing Rookie - durchgeführt von den Partnern auto revue, Ford und ÖAMTC Fahrtechnik - ist die größte Talentsuche im Bereich des österreichischen Motorsports. Bei der 16. Auflage traten 480 junge Fahrerinnen und Fahrer im Alter zwischen 16 und 21 Jahren an. Somit haben in den vergangenen 16 Jahren mehr als 7.000 junge Menschen am Racing Rookie teilgenommen und dabei einen sehr wesentlichen Beitrag zur Verbesserung ihrer Fahrsicherheit erfahren.

Großer Showdown am Wachauring in Melk

Die besten 24 Teilnehmer schafften es ins Finale, das am 24. August am Wachauring in Melk ausgetragen wurde. Am Vormittag hatten die Rookies die Möglichkeit ausgiebig mit den Ford Fiesta Modellen zu trainieren. Am Nachmittag ging es in diversen Ausscheidungsrunden - u.a. am dynamischen Slalomparcours auf Asphalt und auf Rutschbelägen sowie am Handlingparcours - um Geschwindigkeit und Geschicklichkeit. Die zwei Schnellsten durften zum Schluss nochmal alles geben und in einem letzten Zweikampf auf der Rennstrecke ordentlich aufs Gaspedal treten. Trotz starker Konkurrenz konnte sich Raphael Silberbauer mit einer beeindruckenden Leistung den Titel Racing Rookie 2019 sichern, zu dem ihm Ford als Sponsor des Hauptpreises herzlich gratuliert.

Detaillierte Informationen finden Sie im Internet unter: www.racingrookie.at

