Leichtfried: SPÖ fordert Forschungsgipfel mit Schwerpunkt Klimaschutz

„Es braucht ein eigenständiges Klimaschutzministerium“

Wien (OTS/SK) - „Die SPÖ will in der künftigen parlamentarischen Arbeit einen Schwerpunkt auf Forschung, Innovation und Technologie mit klarem Schwerpunkt auf den Klimaschutz setzen“, so der stv. SPÖ-Klubvorsitzender Jörg Leichtfried in einem Pressegespräch am Dienstag. Das sich aktuell in Begutachtung befindliche Forschungsrahmengesetz hat laut Leichtfried weder einen Wachstumspfad noch eine Schwerpunktsetzung. Mit einem Forschungsgipfel möchte die SPÖ das nun ändern. Leichtfried kritisiert die ehemalige Regierung, die einen angesetzten Forschungsgipfel abgesagt hat und konkrete Maßnahmen verabsäumte. „Es braucht die Einberufung eines Forschungsgipfels mit Schwerpunkt Klimaschutz, einen klaren Finanzierungs- und Wachstumspfad und ein eigenes Klimaschutzministerium“, fordert Leichtfried, um nachhaltig Arbeitsplätze zu schaffen und den Wohlstand zu sichern. ****

In Form einer parlamentarischen Enquete soll noch vor Ende der Begutachtungsfrist ein österreichischer Forschungsgipfel unter Beteiligung aller wesentlichen Stakeholder stattfinden. Hier soll es eine Einigung über die Schaffung eines Klimaschutzclusters, ähnlich dem Automotive-Cluster bzw. Mobilitäts-Cluster und Silicon Austria, geben.

„In das Forschungsrahmengesetz muss Dotierung eines österreichischen Forschungsfonds integriert werden. Um das Forschungsfinanzierungsgesetz auf sichere und nachhaltige Beine zu stellen, brauchen wir einen Wachstumspfad, der der Forschung die nötige Freiheit und Unabhängigkeit garantiert“, sagt Leichtfried. Als Ziel fordert er, dass Österreich als Innovationsstandort gestärkt und Teil der Gruppe der Innovation-Leaders wird.

Leichtfried kritisiert die Vorgängerregierung, insbesondere den ehemaligen FPÖ-Infrastrukturminister Hofer und ÖVP-Wissenschaftsminister Faßmann, die den bereits geplanten Forschungsgipfel abgesagt habe, womit die notwendigen Weichen nicht gestellt werden konnten.

Leichtfried weiter: „Die derzeit laufenden Technologiegespräche in Alpbach zeigen deutlich, dass Österreich vor großen Herausforderungen steht."

Hier die Forderungen der SPÖ im Überblick:

* Klimaschutzministerium

* Etablierung eines Zukunftsfonds für Forschung und Innovation

* Stärkung des Klima- und Energiefonds

* Wiedereinführung der Förderung von Lohnnebenkosten im Rahmen der Forschungsfinanzierung

* Erleichterungen für GründerInnen

* Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für GründerInnen

* Rascher Aufbau einer 5G-Infrastruktur unter Heranziehung von Erlösen aus der Frequenzversteigerung

*Begleitung des 5G-Ausbaus durch gesellschaftliche und gesundheitliche Technologiefolgenforschung

