Zeitgeschichteschwerpunkt zum Zweiten Weltkrieg barrierefrei im ORF

Wien (OTS) - Ab Freitag, dem 30. August 2019, sendet der ORF seinen umfangreichen Zeitgeschichteschwerpunkt anlässlich „80 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg“ (Details unter presse.ORF.at abrufbar). Zahlreiche Neuproduktionen, Sondersendungen, Spezialausgaben und Live-Diskussionen widmen sich dem Zweiten Weltkrieg, der am 1. September 1939 mit dem Einmarsch deutscher Truppen in Polen begann und 1945 in einem Europa als Trümmerhaufen endete.

In ORF 2 werden alle Sendungen des Weltkriegsschwerpunkts barrierefrei mit Untertiteln für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum ausgestrahlt. Den Anfang macht die „Menschen & Mächte“-Neuproduktion „Blutiges Edelweiß“ (30. August, 21.20 Uhr), die im ORF TELETEXT auf Seite 777 untertitelt wird. Am 31. August (17.05 Uhr) und 1. September (20.15 Uhr) folgen zwei von Tarek Leitner präsentierte „Menschen & Mächte Spezial“-Sendungen, live aus dem ORF-Newsroom, mit Fokus auf den Ereignissen in den Bundesländern bzw. auf den Krieg in Europa, der Sowjetunion und den USA. Beide Sendungen werden ebenfalls untertitelt und zusätzlich in ORF 2 Europe live in die Österreichische Gebärdensprache übersetzt.

Außerdem mit Untertiteln werden im Programm ORF 2 der „dokFilm:

Kulenkampffs Schuhe“ (1. September), „Universum History: Widerstand im Reich der Mitte. Chinas Schindler“ (6. September) und der ORF-kofinanzierte Spielfilm „Vor der Morgenröte“ (15. September) mit Josef Hader als Stefan Zweig ausgestrahlt sowie „kreuz und quer:

Schwester Courage“ (24. September) über den Widerstand der Vinzentinerin Anna Bertha Königsegg. Den Schwerpunkt beenden am 7. November die beiden „Menschen & Mächte“-Neuproduktionen „Auf Wiedersehen Mama, auf Wiedersehen Papa“ über sogenannte „Kindertransporte“ nach Westen, durch die rund 10.000 Kinder und Jugendliche dem sicheren Tod entkamen, und „Lebensborn – Die vergessenen Opfer“.

Auch ORF III widmet sich dem Programmschwerpunkt mit zahlreichen Neuproduktionen und hat im Rahmen des Gedenkjahres ein Zeitzeugen-Projekt gestartet. Den daraus entstandenen Dokumentationszweiteiler „Die Kriegsjahre in Österreich, zu sehen am 7. September, um 20.15 und 21.00 Uhr in ORF III, wird ebenfalls mit Untertiteln ausgestrahlt.

