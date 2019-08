ÖGJ-Hofer gratuliert TeilnehmerInnen der Berufs-WM

Jungendvertrauensräte sind Garant für gute Lehrausbildung, verpflichtende Weiterbildung für AusbildnerInnen gefordert

Wien. (OTS) - „Österreichs Fachkräfte beweisen gerade bei den WorldSkills-Bewerben in Kazan, dass sie zu den besten der Welt gehören“, freut sich Susanne Hofer, Vorsitzende der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) über die Teilnahme von 46 Lehrlingen bei der Berufs-WM in Russland. Insgesamt nehmen mehr als 1400 Lehrlinge in 56 Berufen aus 63 Ländern an dem Wettbewerb teil, der heute endet. Die Sieger der Future Skills, Schauwettbewerben, die nicht offizieller Teil des Programms sind, kommen im Bereich Industrie 4.0 mit den Vorarlbergern Manuel Franz und Lukas Wolf aus Österreich.

„Unsere Lehrlinge schneiden mit weiteren Platzierungen im Spitzenfeld auch heuer wieder super ab“, zeigt sich Hofer stolz und gratuliert zu den grandiosen Leistungen. Auch wenn die endgültige Medaillenbilanz erst nach Ende des Wettbewerbs verkündet wird, sei das Ergebnis eine Bestätigung für die gute Lehrausbildung in Österreich. „Es freut mich besonders, dass die meisten TeilnehmerInnen aus organisierten Betrieben kommen. Das ist der Beweis dafür, dass die Qualität der Lehrausbildung stimmt, wenn Jungendvertrauensräte darauf achten.“

Es zeigt sich, dass die Mitbestimmung im Betrieb ein positives Asset gerade auch für die Lehrausbildung sei, so Hofer abschließend: „Die Lehrlinge in Kazan kommen aus Vorzeigebetrieben, in denen Wert gelegt wird auf gute Ausbildung, weil auch die AusbildnerInnen ihre Rolle sehr ernst nehmen. Diese Chance muss es für alle Lehrlinge geben, deshalb fordere ich verpflichtende Weiterbildungen für AusbildnerInnen!“

