„WELTjournal“-Städteporträtserie: Angelika Ahrens präsentiert „Mein New York“ – am 28. August um 22.30 Uhr in ORF 2

Danach im „WELTjournal +“: „New York – so reich, so arm“

Wien (OTS) - Mit „Mein New York“ steht im ORF-Auslandsmagazin „WELTjournal“ – präsentiert von Christa Hofmann – am Mittwoch, dem 28. August 2019, um 22.30 Uhr in ORF 2 die letzte Folge der diesjährigen Städteporträts auf dem Programm, in der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten bzw. ORF-Reporterinnen und -Reporter ihre Stadt auf etwas andere Art, als man sie aus den Nachrichten kennt, porträtieren. Diesmal führt ORF-Moderatorin Angelika Ahrens durch die bevölkerungsreichste Metropole der USA. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.00 Uhr die Dokumentation „New York – so reich, so arm“.

WELTjournal: Angelika Ahrens präsentiert „Mein New York“

ORF-Moderatorin Angelika Ahrens kennt New York wie ihre Westentasche. Nach Jahren des Pendelns zwischen den USA und Österreich ist sie vor zwei Jahren ganz nach New York gezogen.

Im „WELTjournal“ lädt Ahrens zu einem Spaziergang durch ihre zweite Heimatstadt ein: durch das umstrittene neue Luxusviertel Hudson Yards, das mit 25 Milliarden US-Dollar das teuerste private Bauvorhaben der USA ist. Auf mehr als 100.000 Quadratmetern werden neue Wohnungen, Shops und Büros aus dem Boden gestampft. Auf der ehemaligen Güterzugtrasse durch Manhattan ist in zehn Metern Höhe eine grüne Oase, der High Line Park, entstanden, den die New Yorker liebevoll „Park im Himmel“ nennen. Eine spektakuläre Aussicht auf Manhattan haben Besucherinnen und Besucher auch vom neuen Multimedia-Museum im Sockel der Freiheitsstatue auf Liberty Island. Außerdem trifft Angelika Ahrens den neuen Direktor des Metropolitan Museums, den Österreicher Max Hollein, und ist dabei, wenn im Hafen von New York Austern wiederangesiedelt werden, die die Wasserqualität verbessern und neuen Lebensraum schaffen sollen.

WELTjournal +: „New York – so reich, so arm“

In New York sind die Jahre der Finanzkrise längst wieder vergessen, in der Welthauptstadt der Millionärinnen und Millionäre werden die Reichen immer reicher. Die Kehrseite des Booms sind allerdings stetig steigende Lebenshaltungskosten, wachsende Wohnungsnot und Armut. Rund 80.000 Obdachlose leben in der Stadt. Die von Bürgermeister Bill de Blasio angekündigten Sozialmaßnahmen werden nur unzureichend umgesetzt. „WELTjournal +“ zeigt Reich und Arm in New York – vom Luxus und den Eigenheiten der Milliardäre in ihren Wohntürmen bis zum Leben der Obdachlosen in den U-Bahnschächten tief unter der Erde. Die Dokumentation begleitet Menschen, die sich sonst nur selten vor einer Kamera zeigen, und gibt Einblick in zwei gegensätzliche Welten, die so eng nebeneinander existieren.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at