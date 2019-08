Bundesjugendvertretung: Klimaschutz muss in die Verfassung!

Verzögerungen in Sachen Klimapolitik aus Sicht junger Menschen fatal

Wien (OTS) - Ab morgen, dem 28. August, können alle wahlberechtigten ÖsterreicherInnen ein Zeichen für den Klimaschutz setzen und mit ihrer Unterschrift das Klimavolksbegehren unterstützen. Die Bundesjugendvertretung (BJV) spricht sich klar für die Forderungen des Klimavolksbegehrens aus. „Obwohl Österreich das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet hat, werden weiterhin festgelegte Höchstmengen an Emissionen überschritten. Das ist nicht nur fatal, sondern höchst fahrlässig. Die Politik darf unsere Zukunft, insbesondere die von Kindern und Jugendlichen, nicht länger aufs Spiel setzen. Der Zeitpunkt zu handeln ist jetzt!“, betont BJV-Vorsitzende Isabella Steger.

Konkret fordert die BJV die Verankerung des Klimaschutzes in der Verfassung. Somit wäre eine Berücksichtigung von Klimaschutz bei allen politischen Entscheidungen verbindlich. Weitere wichtige Schritte sind die Beendigung von Subventionen für fossile Energien sowie die die Einführung einer sozial gerechten CO2-Steuer. Zudem fordert die BJV nachhaltige Mobilitätskonzepte, insbesondere im ländlichen Raum, die gemeinsam mit jungen Menschen entwickelt werden.

Um Druck auf die Politik auszuüben, braucht es das Engagement der Zivilgesellschaft, dafür ist das Klimavolksbegehren ein gutes Beispiel. Wie wichtig jungen Menschen Klimaschutz ist, zeigen auch die monatelangen „Fridays for Future“ Streiks. „Wir Jungen müssen gehört und unsere Interessen und Anliegen ernst genommen werden. Es geht um unser aller Zukunft, insbesondere um die von Kindern und Jugendlichen. Wir brauchen jetzt eine ambitionierte Klimastrategie und entsprechende Rahmenbedingungen, um unsere Lebensgrundlagen zu sichern!“, betont Steger.

Um die Stimme der Jugend in der Klimapolitik zu stärken, gibt es zudem für alle jungen Menschen zwischen 15 und 30 Jahren die Möglichkeit an der Österreichischen Jugendklimakonferenz (Local Conference of Youth Austria, LCOY) von 8.-10. November teilzunehmen. Die LCOY bietet jungen Menschen so die Chance sich zu vernetzen, um die Klimakrise gemeinsam anzugehen. Dieses Ziel unterstützt die BJV als Kooperationspartnerin der LCOY.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Anna Pranic

Öffentlichkeitsarbeit

01 214 44 99 - 15 // 0676 880 11 1141

presse @ bjv.at

www.bjv.at