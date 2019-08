NÖGKK veranstaltet Kinderbewegungstage

Jede Menge Spaß, Abenteuer und trendige Sportarten für coole Kids

St. Pölten (OTS) - Bewegung ist der Grundstein zu einem gesunden Leben – doch nur jedes dritte Kind in Österreich ist ausreichend aktiv. Oft fehlt es an entsprechender Motivation und Animation, um den Kleinen die Freude an Bewegung zu vermitteln.

Die Kinderbewegungstage der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) machen Lust auf Sport, Spiel und Abenteuer. Im September gibt es dieses kostenlose Angebot in den Bezirken Scheibbs und Korneuburg. Dabei können die Kids die für sie richtige Sportart ausprobieren. Ebenso am Programm stehen Tanz- und Zirkusvorführungen, Geschicklichkeits-, Fitness- und Reaktionstests sowie viele kreative Stationen. Darüber hinaus stellen sich Vereine und Organisationen der Region vor. Die Teilnahme ist kostenlos. Detaillierte Infos gibt es im Internet unter www.noegkk.at/gesundbleiben.

NÖGKK-Kinderbewegungstag im Bezirk Scheibbs

Wann: 7. September 2019, 10:00 bis 17:00 Uhr

Wo: Messegelände Wieselburg (NV-Forum, Halle 3), Volksfestplatz 3, 3250 Wieselburg

Infos unter Tel.: 050899-1954

NÖGKK-Kinderbewegungstag im Bezirk Korneuburg

Wann: 14. September 2019, 10:00 bis 17:00 Uhr

Wo: Sportzentrum Alte Au 4, 2000 Stockerau

Infos unter Tel.: 050899-0954

Rückfragen & Kontakt:

NÖ Gebietskrankenkasse

Öffentlichkeitsarbeit

050899-5121, Fax: 050899-5181

oea @ noegkk.at

www.noegkk.at