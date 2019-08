3. Bezirk: „Highlights aus Operetten“-Konzert am 28.8.

Wien (OTS/RK) - Die Bühne „Letztes erfreuliches Operntheater“ (3., Ungargasse 18), kurz: „L.E.O.“, hat für die Anhängerschaft des gepflegten Singspiels ein buntes Programm liebevoll gestaltet: Am Mittwoch, 28. August, fängt dort um 20.00 Uhr ein Abend mit dem Titel „Letzte erfreuliche Operetten-Gala“ an. Bewegende und beschwingte Lieder erwarten das Publikum. Laut Angaben der „L.E.O.“-Leitung werden „Highlights aus den großen und kleinen Operetten von Lehar bis Strauß, von Kalman bis Zeller“ packend dargeboten. Besucherinnen und Besucher dieses Konzerts treffen unter anderem „Adam aus Tirol“ (Der Vogelhändler), „Adele und Eisenstein“ (Die Fledermaus) sowie „Prinz Sou-Chong“ (Das Land des Lächelns) und haben dafür „Unkostenbeiträge“ zu zahlen: 35 Euro (Loge, Reihen 1 und 2), 30 Euro (Reihen 3 und 4), 25 Euro (Reihen 5 bis 7). 15 Euro werden Studierenden abverlangt. Mehr Informationen und Karten-Bestellungen: Telefon 0680/335 47 32, E-Mail karten@theaterleo.at.

Mit „hautnahen Begegnungen“ mit bekannten Bühnenfiguren ist zu rechnen. Es singen Kerstin Grotrian, Raimund Stangl und Stefan Fleischhacker. Klavier-Begleitung: Kaori Asahara. Menschen mit einer Vorliebe für die „vergnüglich-romantische Lebenshaltung“ wird die abwechslungsreiche Produktion gefallen. „L.E.O.“-Chef Fleischhacker kündigt „virtuose Pfeifeinlagen“ an und will den Gästen obendrein künstlerische „Aufgaben“ stellen. „Feiern Sie mit!“, sagt der Prinzipal schmunzelnd. Beantwortung von Fragen via E-Mail: info@theaterleo.at.

Letztes erfreuliches Operntheater (L.E.O.): www.theaterleo.at

Kultur-Veranstaltungen im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

