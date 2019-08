Mutmaßliche Diebe beim Verladen eines Motorrades festgenommen

Wien (OTS) - 26.08.2019

10., Altdorferstraße

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnten am 26. August 2019 um 01.05 im Zuge ihres Streifendienstes zwei Männer beobachten, die in der Altdorferstraße ein Leichtmotorrad in einen Klein-Lkw verluden. Im Zuge einer Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die ungarischen Staatsangehörigen im Alter von 17- und 41-Jahren versuchten, das Fahrzeug zu stehlen. Die Männer wurden noch vor Ort festgenommen.

