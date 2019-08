Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau – NUR von 29. August bis 2.September 2019

Der wichtigste Event im Gartenjahr 2019

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis, denn die Herbstzeit ist die beste Pflanzzeit! 530 Aussteller präsentieren alle Trends rund um die Themen Garten und Pflanzen. Angefangen von Blumen, Pflanzen, Obst, Gemüse bis hin zu Pools und Gartenmöbel. Mit 200.000 Blumen wird eine ganze Halle auf Europas größter Blumenschau von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen unter dem Motto: „Welt der Tiere“ in eine einzigartige Blütenpracht verwandelt.

Gärtner Starkl – der Gartenarchitekt

„Rosenballett“ so lautet das Motto der diesjährigen Rosenaustellung der Gärtner Starkl in der Halle 2 auf der Int. Gartenbaumesse Tulln. Neun elegant anmutende Rosentänzerinnen mit prachtvollen Rosenarrangements tanzen in Mitten eines Parks aus wertvollen Bäumen und herrlichen Ziergehölzen über das Wasser. Durch ein paar kleinere Wasserspiele kommt Bewegung in das Stillleben und es wird gleichzeitig für eine wohltuende Frische gesorgt. Im gut sortierten Verkaufsbereich erwartet den Besucher ein Sortiment aus blühenden Rosen, Sträuchern, Stauden, Schlingpflanzen und Zimmerpflanzen. Die Mitarbeiter von Gärtner Starkl geben gärtnerische Tipps für Pflege und Pflanzung. Bei Fragen über Neuanlage oder Umgestaltung des Gartens stehen die Starkl - Gartenarchitekten zur Verfügung.

Ein Garten zum Auf und Durchatmen – Kittenberger Erlebnisgärten

Die Kittenberger Erlebnisgärten präsentieren auf der diesjährigen Int. Gartenbaumesse Tulln einen Vorgeschmack auf ihr großes Gartenhighlight 2020, wo mit einer Erweiterung von 10.000 m² zehn neue Gärten bespielt werden. Eine absolute Sensation wird ein neuer Trendgarten der Kittenberger Gartengestaltung. Ein Garten zum Auf und Durchatmen, zum Loslassen und Kraft tanken. Durch eine harmonische Gestaltung, eine malerische Bepflanzung und die richtige Auswahl von natürlichen Materialien entsteht Ihr Garten(T)raum. Hervorgehoben werden verschiedene Bereiche zum Entspannen, Staunen und Riechen. Akzente werden durch Wasser als beruhigendes oder erfrischendes Element, in Form eines Naturpools oder eines Wasserspiels, gesetzt. Holen Sie sich einen ersten Eindruck und lassen Sie sich von den kreativen Gartengestalter der Kittenberger Erlebnisgärten beraten.

Prachtgarten-Schauanlage

„ Ein Garten darf sich Prachtgarten nennen, wenn er Ihre Sehnsüchte voll und ganz erfüllt. Wie genau Ihr Prachtgarten aussehen soll, dass bestimmen nur Sie. “, so Wolfgang Praskac. Mit seinem exzellenten Team, bestehend aus Gärtnern und Architekten wird dieses Jahr in Tulln der Messestand zu einem Prachtgarten – Design by Praskac. Ein gepflegter Garten ist ein persönlicher Kraftort, ein Rückzugsraum, ein besonderer Platz, um schöne Stunden mit Familie und Freunden zu erleben. Das Prachtgarten-Team macht aus Ihrem Garten einen Prachtgarten, in dem nicht die Arbeit im Vordergrund steht, sondern purer Genuss und Freude. Ganz nach Ihren Wünschen. Die Berater in der Prachtgarten-Planung nimmt auf Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen ebenso Rücksicht wie auf örtliche Gegebenheiten.

Gartenwerkstatt Nentwich

Die Gartenwerkstatt Nentwich setzt mit persönlicher Begeisterung und fachgerechter Sorgfalt die individuellen Wünsche und Bedürfnisse für den Traumgarten um. Bei jedem Projekt, egal ob Terrasse oder üppiger Landschaftsgarten, begleitet Sie die Gartenwerkstatt von der Idee über die Planung und Ausführung bis hin zur Pflege. Die Gartenprofis gestalten Ihren Garten zu einem Ort, an dem Sie sich rundum wohlfühlen.

„ Seit mehr als 25 Jahren ist es meine große Leidenschaft und Profession als Gartengestalter Traum-Gärten mit Wohlfühl-Ambiente zu schaffen. “, so Martin Nentwich, Firmeninhaber der Gartenwerkstatt.

GreenHelp – wenn der Garten Hilfe braucht

Eine professionelle Planung ist der Grundstein für Ihr gelungenes Gartenparadies. Die persönlichen Wünsche und Vorstellungen werden mit fachlicher Erfahrung und gärtnerischen Wissen umgesetzt. Dabei wird ein großer Wert auf die Symbiose von baulichen Elementen, Pflanzen und Dekoration gelegt. Ob Gartenplanung, Gartengestaltung, Holzbau oder Teichbau – bei GreenHelp kann man sich auf der Int. Gartenbaumesse Tulln Ideen rund um das grüne Zuhause holen.

Herbstzeit ist die beste Pflanzzeit: Alles für den Hobbygärtner und Gartenprofi

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis. 530 Aussteller aus zwölf Nationen präsentieren: Gartengeräte, Gartenwerkzeuge, Gartenbeleuchtung, Gartengestaltung, Gartenmöbel, Carports, Blumentöpfe, Sommer- und Wintergärten, Beschattungssysteme, Bewässerungssysteme, Gartendekoration und Floristenbedarf. Kaufen Sie jetzt noch im Herbst: Blumen, Blumenzwiebel, Obst- und Zierbäume, Pflanzen, Gemüse und Stauden - denn die Herbstzeit ist die beste Pflanzzeit!

Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau

Öffnungszeiten:

NUR von Donnerstag, 29. August bis Montag, 2. September 2019

Täglich geöffnet von 9.00 - 18.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene EUR 13,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 11,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

