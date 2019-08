Österreich-Premiere in Alpbach: A1 zeigt erstmals 8K-Video-Streaming über 5G

A1 zeigt das Entertainment der Zukunft: 8K Video-Streaming über das 5G Netz

Alpbach surft mit 5G: A1 versorgt die Gemeinde mit der neuen Mobilfunkgeneration

A1 baut das 5Giganetz: Ausbau hunderter Gemeinden in ganz Österreich

Exklusive Live-Präsentation mit A1 Österreich CEO Marcus Grausam am 28. August um 10:30 Uhr

Bei den Wirtschaftsgesprächen im Rahmen des Europäischen Forum Alpbach 2019 streamt A1 erstmals im deutschsprachigen Raum ein 8K Video über das A1 5G Netz und gibt damit einen exklusiven Ausblick auf die Zukunft des Entertainments. Gemeinsam mit den Technologiepartnern Nokia und Samsung präsentiert A1 damit eines der vielfältigen Einsatzgebiete der neuen Mobilfunktechnologie 5G.



Gerade das Streamen von hochauflösendem 8K-Content wird die aktuellen Mobilfunknetze zunehmend vor technische Herausforderungen stellen: Sowohl die benötigte Übertragungs-Geschwindigkeit als auch das Übertragungsvolumen werden immens steigen. So kommt ein Hollywood-Blockbuster in 8K-Qualität auf über 100GB Datenvolumen, die das Netz zu bewältigen hat. Insbesondere die schnelle Entwicklung solch bandbreitenintensiver Anwendungen und der Trend zu Echtzeitanwendungen machen den zügigen und engmaschigen Ausbau von 5G unabdingbar.



A1 Group CEO Thomas Arnoldner beschreibt die Möglichkeiten der neuen Mobilfunkgeneration: „5G ist die Basis aller künftigen Entwicklungen des mobilen Internets und wird ungeahnte Möglichkeiten für neue Services eröffnen. Neben Industrieanwendungen, dem Internet der Dinge und der Echtzeit-Kommunikation für autonome Fahrzeuge oder Drohnen werden durch höhere Bandbreiten und schnelleren Reaktionszeiten auch für Privatkunden ganz neue Anwendungen möglich, etwa in den Bereichen Virtual Reality oder Cloud Gaming. Auch zur Versorgung des ländlichen Bereichs mit Gigabit-fähigen Anschlüssen wird 5G künftig eine zentrale Rolle spielen.“



A1 Österreich CEO Marcus Grausam über die Herausforderungen der Datenübertragung: „8K Video-Streaming wird zu den Anwendungen gehören, die maximale Bandbreiten benötigen. Hochauflösende Videos sind extrem datenhungrig und würden die bestehenden Netze an ihre Leistungsgrenzen bringen. Bei dieser Premiere zeigen wir, was im A1 5Giganetz alles möglich sein wird.“



5Giganetz in Alpbach

Als Vorbereitung zur 5Giganetz-Premiere in Alpbach hat A1 die mobile Internet-Infrastruktur in der Tiroler Gemeinde massiv ausgebaut: Neben der Aufrüstung der 4 bestehenden Outdoor-Sendeanlagen mit 5G „Massive MiMo“-Antennen wurde das Forum Alpbach auch mit einer Indoor-Sendeanlage ausgestattet.



Damit sind nun auch im Gebäude Geschwindigkeiten von aktuell bis zu 1,2 Gbit/s möglich. Alle 5 Sendeanlagen sind mit 10Gbit/s Zuleitungen an das Internet angebunden und sorgen so für 5Giganetz-Qualität. Im Laufe der nächsten Monate werden hunderte weitere Gemeinden in ganz Österreich an das 5Giganetz angebunden.



Am Mittwoch, den 28. August um 10:30 Uhr, präsentiert A1 Österreich CEO Marcus Grausam exklusiv das erste 8K Video-Streaming über 5G am A1 Stand im Foyer des Congress Center Alpbach. Wir freuen uns, Sie bei dieser Österreich-Premiere zu begrüßen.

Bild und Grafik unter: https://bit.ly/2KXPp7n

