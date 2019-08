ÖSTERREICH: Grünen-Chef Kogler für Sondierungsgespräche mit ÖVP

"Es muss doch etwas kommen, das 25 Mal besser ist als das, was bei Türkis-Blau rauskommt."

Wien (OTS) - Im Interview mit der Tageszeitung ÖSTERREICH (Dienstagsausgabe) spricht sich Grünen-Chef Werner Kogler erstmals für Sondierungsgespräche mit der ÖVP nach der Wahl aus. Er rechne zwar nicht mit Koalitionsverhandlungen, aber: "Was es geben könnte, und da wäre ich ja auch dafür, ist eine ausgiebige Sondierungsphase. Wenn viele nicht die türkis-blaue Regierung wollen, da muss man sich die Alternativen überlegen. Es muss doch etwas kommen, das 25 Mal besser ist als das, was bei Türkis-Blau rauskommt. Das muss man in Sondierungsgesprächen vorher einmal ausloten."

Gleichzeitig nennt Kogler in ÖSTERREICH Themenbereiche, in denen sich etwas ändern muss: Die Grünen wollen initiativ werden, damit es für jedes Kind gleich viel Familienleistungen gibt. Kogler: „Das Ganze unter dem Motto: Kinder­armut bekämpfen – und nicht arme Kinder.“

