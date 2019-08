Oö. Volksblatt: "Abgewirtschaftet" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 27. August 2019

Linz (OTS) - Bei der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens des Landes OÖ an Generalmajor Kurt Raffetseder hat LH Thomas Stelzer unter anderem das gesagt: „Unsere Soldatinnen und Soldaten haben sich einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet, und diesen stellen sie immer wieder unter Beweis.“

Gemessen am Wehklagen über die budgetäre Ausstattung des Heeres — Es werde 2021 seine Rechnungen nicht mehr bezahlen können, schlug Übergangsminister Thomas Starlinger in der Presse Alarm — ist das mehr als ein Lob. Man könnte auch sagen, die Soldatinnen und Soldaten lassen den Verdruss über die fehlenden Finanzmittel nicht auf ihre Arbeit durchschlagen. Die Einsatzbereitschaft bei der Bewältigung von Katastrophen ist dafür das beste Beispiel. Tatsache ist aber auch:

Auch noch so großer Einsatz kann veraltetes oder fehlendes Gerät nicht kompensieren. Dass Neu- oder Ersatzbeschaffungen nicht über Nacht notwendig werden, liegt auf der Hand. Und so sollte man auf Ursachenforschung gehen, woran es gehapert haben kann — etwa an den Spitzen im Ministerium. Ab 2007 waren für zehn Jahre lang die Herren Darabos, Klug und Doskozil Heeresminister, ihres Zeichen Sozialdemokraten. Mit dem Vorwurf, dass Bundesheer abgewirtschaftet zu haben, müssen sie leben.

