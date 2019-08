Der ORF Vorarlberg ganz im Zeichen der Wahlen

Intensivberichterstattung zur Vorarlberger Landtagswahl und zur Nationalratswahl 2019

Wien (OTS) - Ein intensiver Wahl-Herbst steht den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern bevor. Am 29. September 2019 werden die Menschen österreichweit zur Wahlurne gebeten, um ihre Stimmen für die Nationalratswahl abzugeben. Zwei Wochen später, am 13. Oktober, steht die Vorarlberger Landtagswahl ins Haus. Der ORF Vorarlberg begleitet diese beiden Wahlereignisse in all seinen Medien umfassend und lädt zu Diskussionen der jeweiligen Spitzenkandidaten.

Der „Vorarlberg heute“-Kandidatencheck zur Landtagswahl

Ab 2. September 2019 bittet der ORF Vorarlberg die Parteichefs der Vorarlberger Landtagsparteien zum „Vorarlberg heute“-Kandidatencheck. Gastgeber des Formats sind ORF-Vorarlberg-Chefredakteur Gerd Endrich sowie die ORF-Redakteure Martina Köberle, Kerstin Polzer, Daniel Rein, Bruno Schratzer und Bernhard Stadler. Sie empfangen Sabine Scheffknecht (NEOS), Martin Staudinger (SPÖ), Johannes Rauch (Grüne), Christof Bitschi (FPÖ) und Markus Wallner (ÖVP) im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn zum Interview.

An den fünf Sendeterminen startet der Vorarlberg-Einstieg auf ORF 2 bereits um 18.30 Uhr. Der „Kandidatencheck“ selbst dauert jeweils eine knappe halbe Stunde, gefolgt von der Sendung „Vorarlberg heute“ um 19.00 Uhr. Die „Vorarlberg heute“-Kandidatenchecks sind als Live-Stream auf vorarlberg.ORF.at und auf der ORF-TVthek (dort auch nachträglich on demand) abrufbar.

--- Sabine Scheffknecht (NEOS)

2. September, 18.30 Uhr, ORF 2 (Vorarlberg)

Moderation: Gerd Endrich und Bruno Schratzer

--- Martin Staudinger (SPÖ)

3. September, 18.30 Uhr, ORF 2 (Vorarlberg)

Moderation: Gerd Endrich und Kerstin Polzer

--- Johannes Rauch (Grüne)

5. September, 18.30 Uhr, ORF 2 (Vorarlberg)

Moderation: Gerd Endrich und Martina Köberle

--- Christof Bitschi (FPÖ)

6. September, 18.30 Uhr, ORF 2 (Vorarlberg)

Moderation: Gerd Endrich und Daniel Rein

--- Markus Wallner (ÖVP)

10. September, 18.30 Uhr, ORF 2 (Vorarlberg)

Moderation: Gerd Endrich und Bernhard Stadler

Landtagswahl im ORF Vorarlberg

Der ORF Vorarlberg wird die Vorarlberger Landtagswahl intensiv begleiten. Diskussionen mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten stehen ebenso am Programm wie eine multimedial begleitende Berichterstattung im Radio, im Fernsehen und über alle Online-Kanäle.

--- Diskussion der Vorarlberger Spitzenkandidaten

2. Oktober, 20.00 Uhr, Cubus, Wolfurt

Live-Übertragung auf ORF Radio Vorarlberg

Live-Stream auf vorarlberg.ORF.at und auf der ORF-TVthek (dort auch nachträglich on demand abrufbar)

Zusammenfassung: 3. Oktober, 18.30 Uhr, ORF 2 (Vorarlberg)

--- TV-Pressestunde mit den Vorarlberger Spitzenkandidaten

6. Oktober, 11.00–12.00 Uhr Live-Übertragung aus dem ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn auf ORF 2 (österreichweit)

--- Berichterstattung am Wahltag

13. Oktober, Live-Übertragungen aus dem Landhaus in Bregenz

ORF Radio Vorarlberg und vorarlberg.ORF.at (ganztägig)

ab 13.00 Uhr stündliche Updates auf ORF 2 (Vorarlberg), ab 17.00 Uhr auf ORF 2 (österreichweit)

Zusammenfassung des Wahltags, 18.30 Uhr, live auf ORF 2 (Vorarlberg)

--- Konstituierende Sitzung zum Vorarlberger Landtag

6. November, ca. 9.30–12.30 Uhr Live-Übertragung aus dem Landhaus in Bregenz auf ORF 2 (Vorarlberg)

Nationalratswahl im ORF Vorarlberg

Mit Spannung blicken die Menschen in Österreich auf die bevorstehende Nationalratswahl, die im Zuge der Regierungskrise im Mai dieses Jahres ausgerufen wurde. Der ORF Vorarlberg präsentiert eine Diskussion der Spitzenkandidaten, die im Radio und online live übertragen wird, und begleitet den Wahlsonntag multimedial und ausführlich.

--- Diskussion der Vorarlberger Spitzenkandidaten

18. September, 20.00 Uhr, Kulturbühne AMBACH, Götzis Live-Übertragung auf ORF Radio Vorarlberg

Live-Stream auf vorarlberg.ORF.at und auf der ORF-TVthek (dort auch nachträglich on demand abrufbar)

Zusammenfassung: 19. September, 18.30 Uhr, ORF 2 (Vorarlberg)

--- Berichterstattung am Wahltag

29. September, Live-Übertragungen aus dem ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn

ORF Radio Vorarlberg und vorarlberg.ORF.at (ganztägig) Zusammenfassung des Wahltags, 18.30 Uhr, live auf ORF 2 (Vorarlberg)

ORF Vorarlberg: Grundlage für die individuelle Wahlentscheidung

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Rund um den Wahlherbst 2019 stellt der ORF Vorarlberg wieder einmal seine Informationskompetenz unter Beweis. Objektiv, multimedial und umfassend berichtet das Team des ORF Vorarlberg über alle Aspekte zur Nationalratswahl und zur Vorarlberger Landtagswahl.“

Gerd Endrich, Zentraler Chefredakteur ORF Vorarlberg: „Gerade in Wahlzeiten zeigt sich, wie wichtig souveräne, hochqualitativ arbeitende Informationsvermittler sind. Ein stabiler öffentlich-rechtlicher Anbieter gibt Orientierung und Halt im Datendschungel, ohne vorgefertigte Meinungen zu liefern. Wir vom ORF Vorarlberg informieren die Menschen umfassend und neutral, sodass diese selbst ihre Schlüsse ziehen und (Wahl-)Entscheidungen fällen können. Informationsvielfalt, Übersichtlichkeit und Klarheit sind die Prämissen des gesamten Teams des ORF Vorarlberg.“

Thomas Prantner, stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien: „Die ORF-TVthek als größte österreichische Videoplattform wird die TV-Übertragungen und Sendungen zur Nationalratswahl und zur Vorarlberger Landtagswahl live und on demand wahrnehmen. In enger und sehr positiver Zusammenarbeit mit dem ORF Vorarlberg werden wir auch die beiden Diskussionen der Vorarlberg Spitzenkandidaten live auf der ORF-TVthek übertragen und darüber hinaus unseren Userinnen und Usern einen eigenen Themenschwerpunkt zur umfassenden Wahl-Berichterstattung des ORF-Vorarlberg anbieten. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Informationsauftrages im Bereich der digitalen Medien.“

