September-Programm im Nationalpark Thayatal

Flinke Füße, ein Stadtfest und eine Wildkatzen-Nachtwanderung

St. Pölten (OTS/NLK) - „Auf flinkem Fuß in den Sonntag“ geht es am Sonntag, 8. September, für eineinhalb Stunden im Nationalpark Thayatal; Treffpunkt ist um 8.30 Uhr beim Nationalparkhaus in Hardegg. Wiederholt wird der durch interessante Informationen und Erzählungen abgerundete Lauf- und Walkingtreff am Sonntag, 15. September, wiederum ab 8.30 Uhr vom Nationalparkhaus aus.

Am Samstag, 21., und Sonntag, 22. September, wird dann in der kleinsten Stadt Österreichs ein großes Stadtfest gefeiert: Hardegg zeigt sich dabei mit einem bunten Unterhaltungsprogramm mit spannenden Spielestationen, mit Streifzügen in den Nationalpark, musikalischen Darbietungen, interessanten Lesungen etc. das ganze Wochenende lang von seiner festlichen Seite.

Schließlich gibt es am Samstag, 28. September, ab 19 Uhr eine speziell auf Kinder ausgerichtete Wildkatzen-Nachtwanderung, bei der versteckte Mäuse aufgespürt und beim Lockstock Fotofallenbilder gemacht werden. Den Abschluss der Tour bildet eine Nachtfütterung der beiden Wildkatzen Frieda und Carlo; Treffpunkt ist beim Nationalparkhaus.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Anmeldungen beim Nationalpark Thayatal unter 02949/7005-0, e-mail office @ np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.

