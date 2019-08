Spinnaker Support gibt Highlights der ersten Jahreshälfte 2019 bekannt

Denver (ots/PRNewswire) - Spinnaker Support, ein weltweit führender Anbieter von Drittanbieter-Support und -Managed Services für Oracle und SAP, gab heute die Highlights der ersten Jahreshälfte 2019 für den am 30. Juni 2019 zuende gegangenen Zeitraum bekannt.

Highlights der ersten Jahreshälfte 2019

Rekordumsätze, zum Teil durch gestiegene Umsätze und höhere Kundenbindung.

Neue weltweite Partnerschaft mit IBM im Rahmen ihres IT-Support- und Serviceprogramms unter Einbeziehung mehrerer Anbieter. Spinnaker Support wird Drittanbieter-Support für Kunden von IBM im Bereich von Unternehmensanwendungen bereitstellen, um diese bei der Verbesserung der Effizienz von OEM-Ausgaben und beim Erreichen einer überragenden Support-Erfahrung zu unterstützen.

Virtuelles Patching von McAfee, um unsere Seven-Point-Sicherheitslösung zu verstärken.

Bereitstellung von "Lift and Shift"-Serviceleistungen für die Zusammenlegung und das anschließende Management von Oracle Enterprise and Infrastructure-Anwendungen in der Public Cloud (AWS).

Verstärkte Sybase-Support-Services, um den nachlassenden Schwerpunkt von SAP auf der erstklassigen Datenbank-Verwaltungslösung weiter auszunutzen.

Weiter zunehmendes Interesse an und Annahme von Drittanbieter-Support durch neue Kunden in Korea und Japan.

Erweiterter Geschäftsbetrieb in Westeuropa, einschließlich Verlegung der regionalen Hauptgeschäftsstelle in das Zentrum von London. Neue und wiedererlangte Kunden im EMEA-Bereich.

Im Rahmen der 2019 Kundenzufriedenheitsumfrage beurteilten mehr als 500 Teilnehmer unseren Kundendienst mit einem Zufriedenheitsgrad von 98,6 % - dies macht uns zum Anbieter mit der höchsten Bewertung in der Branche.

Ehrung mit mehreren 2019 International Stevie Awards, einschließlich der Auszeichnung in Gold für "Customer Service Leader of the Year" (Devan Brua, Vice President of Compliance and Risk) und in Silber für "Customer Service Department of the Year".

Erhalt der Cyber Essentials-Zertifizierung als erster Anbieter von Drittanbieter-Software-Support, um das wachsende Oracle- und SAP-Sicherheitsportfolio von Spinnaker Support für Kunden in Großbritannien zu erweitern. Das Unternehmen ist vollständig nach ISO 27001:2013 zertifiziert und wird sich auch zukünftig für die Bereitstellung unübertroffener Datenmanagementprozesse engagieren.

"Die Nachfrage nach unserer einzigartigen und wachsenden Mischung aus preisgekrönten Serviceleistungen für Oracle und SAP nimmt weiter rasch zu", sagte Matt Stava, CEO von Spinnaker Support. "Da sich mehr und mehr weltweit ansässige Unternehmen für die Annahme von Software-Supportleistungen durch Drittanbieter entscheiden, verzeichnen wir Erfolge an zahlreichen Orten auf der Welt. Unser Angebot umfasst eine umfassendere, reaktionsschnellere und kostengünstigere Supportalternative, die Innovation ermöglicht und der Abhängigkeit von Softwareanbietern ein Ende bereitet. Am wichtigsten ist jedoch, dass unsere Kunden zu den zufriedensten und empfehlungswilligsten in der Branche gehören, wodurch klar wird, warum mehr Kunden als je zuvor von unserem Hauptkonkurrenten im Bereich Drittanbieter-Support zu uns wechseln."

Informationen zu Spinnaker Support

Spinnaker Support ist ein schnell wachsender und vertrauenswürdiger globaler Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle und SAP. Kunden von Spinnaker Support erhalten einen umfassenderen und reaktionsschnelleren Service, sparen im Durchschnitt 62 % ihrer jährlichen Supportgebühren und können ihre aktuellen Softwareversionen auf unbegrenzte Zeit beibehalten. Mehr und mehr unserer Drittanbieter-Support-Kunden nutzen die von uns angebotenen inkrementellen Dienstleistungen, zu denen Managed Services für Anwendungen und Technologie sowie Beratungsleistungen gehören. Wir sind nach wie vor der einzige Drittanbieter-Support-Anbieter, der diese einzigartige Mischung von Serviceleistungen aus einer Hand bietet. Unsere Kunden vertrauen darauf, dass Spinnaker Support ihre Unternehmensanwendungen mit optimalen Leistungsmerkmalen am Laufen hält und sie beim Übergang von On-Premise über Hybrid zur Cloud unterstützt.

Die preisgekrönte Mischung des Serviceangebots von Spinnaker Support umfasst SAP, BusinessObjects, HANA Database, ausgewählte SAP-Lösungen der nächsten Generation, Sybase, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technologie- und Middleware-Produkte, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca, PeopleSoft und mehr. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website.

Michelle Wilkinson

+1-720-4575442

mwilkinson @ spinnakersupport.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media /538443/Spinnaker_Support.jpg