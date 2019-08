Jungakademiker auf der GARTEN TULLN

LR Martin Eichtinger: „120 Kinder haben die Kinder Uni Tulln 2019 erfolgreich absolviert“

St. Pölten (OTS/NLK) - Zum sechsten Mal fand in diesem Jahr die Kinder UNI Tulln mit dem Schwerpunkt „Leben und leben lassen“ auf der GARTEN TULLN und am Campus Tulln Technopol statt. Die 120 teilnehmenden Kinder wurden von den Expertinnen und Experten über ein vielfältiges Programm theoretisch und auch praktisch für Wissenschaft und Forschung begeistert. Vier Tage lang machten die acht bis 12-Jährigen Experimente, erforschten Tiere und Pflanzen und lernten verschiedene Umweltberufe kennen. „Ich gratuliere den Absolventinnen und Absolventen. Die Kinder Uni Tulln ist ein wunderbares Projekt, um junge Menschen für die Umwelt zu begeistern. Nur wer die natürlichen Kreisläufe versteht, kann sich aktiv für den Klimaschutz einsetzen“, so Landesrat Martin Eichtinger, der in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit Thomas Haase, Rektor der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien, bei der feierlichen Sponsion die Diplome überreichte.

In den Vorlesungen und Workshops erforschten die Kinder Mikroorganismen in Lebensmitteln und beschäftigten sich mit dem Gärtnern in Zeiten des Klimawandels. Besonders beliebt war das Recyceln von Plastik mithilfe von Enzymen.

„Natur im Garten“ setzte die Kinder UNI Tulln 2019 gemeinsam mit folgenden Partnern um: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Wissenschaft und Forschung; Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Schulen – Landwirtschaftliche Koordinationsstelle; Austrian Biotech University of Applied Sciences - Biotech-Campus Tulln Network-Partner FH Wiener Neustadt; DIE GARTEN TULLN GmbH; Donau-Universität Krems -Department für Bauen und Umwelt (DBU) Zentrum für Umweltsensitivität; ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH; „Natur im Garten“ GmbH; Stadtgemeinde Tulln; Technologykids; Universität für Bodenkultur Wien (KinderBOKU).

