EU2You: Edtstadler besucht alle Bundesländer

"Der direkte Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern ist mir ein besonderes Anliegen. Wir wollen die Vorteile der EU sichtbar machen."

Brüssel (OTS) - "Eines meiner erklärten Ziele ist es, das Vertrauen der österreichischen und europäischen Bürgerinnen und Bürger in die EU zu stärken und auch wiederherzustellen", sagt Karoline Edtstadler, ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament, zu ihrer EU2You-Tour durch alle österreichischen Bundesländer, die sie letzte Woche in Wien, im Burgenland und in der Steiermark gestartet hat.

"Der direkte Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern war und ist mir ein besonderes Anliegen. Wir wollen die Vorteile der EU sichtbar und verständlich machen", sagt Edtstadler. "Als Mitglied des Justiz- und Innenausschusses im Europaparlament, ist mir zudem der intensive Austausch mit unseren Polizistinnen und Polizisten ein wesentliches Anliegen. Er dient als Grundstein für meine Arbeit für ein sicheres Österreich in einer starken Europäischen Union."

"Ich habe im Europawahlkampf versprochen, dass ich mit den Menschen in Österreich in ständigem Kontakt bleiben will. Das werde ich selbstverständlich einhalten", sagt Edtstadler, die bei der Europawahl fast 116.000 Vorzugsstimmen erhalten hat. "Gemeinsam wollen wir eine europäische Politik machen, die den Bürgerinnen und Bürgern Österreichs und Europas spürbaren Nutzen bringt."

Die EU2You-Tourdaten:

27. bis 30. August Tirol, ua. Forum Alpbach

8., 14., 24., 27. und 28. September Salzburg

15. September Steiermark

20., 25. und 29. September Wien

21. September Niederösterreich

26. September Kärnten



Weitere Termine im Oktober sind in Oberösterreich und Vorarlberg geplant.

