Lotto: Dreifachjackpot – Mittwoch geht’s um 3,5 Millionen Euro

2 Sechser bei LottoPlus und Solo-Joker nach Jackpot

Wien (OTS) - Zum siebenten Mal im heurigen Jahr heißt es Dreifachjackpot bei Lotto. Mit 2, 24, 31, 32, 40 und 41 wählte Fortuna eine Kombination, die nur aus den Ziffern 0, 1, 2, 3 und 4 besteht, und auf die kein Spielteilnehmer gesetzt hatte. Es war dies die dritte Runde ohne Sechser, und damit geht es am kommenden Mittwoch um rund 3,5 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 25 gab es zwei Gewinne zu jeweils rund 68.400 Euro. Ein Salzburger war mit dem zwölften und somit letzten Quicktipp auf seiner Quittung erfolgreich, ihm fehlte die Zahl 24 zum Sechser. Ein Niederösterreicher kreuzte seinen Gewinn im vierten von zwölf Tipps an, er scheiterte an der 2.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag zwei Sechser. Ein Niederösterreicher und ein Burgenländer sind die Gewinner von jeweils rund 143.000 Euro, und dabei gibt es interessante Parallelen: Beide kreuzten jeweils sechs Tipps auf einem Normalschein an, und beide erzielten den Sechser mit dem dritten Tipp. In der nächsten Runde geht es beim LottoPlus Sechser um rund 300.000 Euro.

Joker

Ein Tiroler holte sich den Jackpot beim Joker im Alleingang. Seine Quittung war die einzige mit der richtigen Zahlenkombination, und das Kreuzerl beim „Ja“ zum Joker war somit rund 434.300 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. August 2019

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.446.262,01 – 3,5 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 68.385,60 86 Fünfer zu je EUR 1.734,90 240 Vierer+ZZ zu je EUR 186,50 4.613 Vierer zu je EUR 53,90 5.876 Dreier+ZZ zu je EUR 19,00 77.849 Dreier zu je EUR 5,70 254.542 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 24 31 32 40 41 Zusatzzahl: 25

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. August 2019

2 Sechser zu je EUR 142.849,50 74 Fünfer zu je EUR 904,30 3.112 Vierer zu je EUR 19,20 50.236 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 13 21 28 30 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. August 2019

1 Joker EUR 434.283,60 9 mal EUR 8.800,00 117 mal EUR 880,00 1.149 mal EUR 88,00 12.316 mal EUR 8,00 118.848 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 3 4 8 7 7

