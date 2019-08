„ORF III Kulturdienstag“: Vier Spira-„Alltagsgeschichten“ im Prater, am Würstelstand, in der Konditorei und am Campingplatz

Ab 20.15 Uhr in ORF III

Wien (OTS) - Alltägliches der besonderen Art gibt es auch diese Woche im „ORF III Kulturdienstag“ am 27. August 2019 mit vier Ausgaben von Elizabeth T. Spiras „Alltagsgeschichten“.

Den Anfang macht „Liebling – ich bin im Prater“ (20.15 Uhr). Für diese 1993 entstandene Folge machte sich Spira auf die Suche nach den „Pratermenschen“. Auf ihrer filmischen Reise in das Innere des Wiener Wurstelpraters begegneten ihr Strizzis und Hallodris, Praterkinder und Wettkönige, stille Alkoholiker und ein echter Graf. Anschließend trifft man einander „Am Würstelstand“ (21.00 Uhr) – einen „Alltagsgeschichte“ aus dem Jahr 1995. Da gibt es die „Scharfe“, die „Haße“ oder das „Burenhäudl“, und das rund um die Uhr. Selbst spätnachts, wenn alle anderen Lokale längst geschlossen haben, herrscht an den Würstelständen Hochbetrieb, wo bei Jägermeister, Bier und Lieblingswurst Nachtschwärmer und Einsame zusammenkommen.

„In einer kleinen Konditorei“ (21.50 Uhr) spricht Elizabeth T. Spira danach bei Kaffee und Mehlspeisen mit Stammgästen. Gemeinsam mit ihrem Filmteam ist sie in dieser 1997 produzierten „Alltagsgeschichte“ sowohl in noblen Innenstadt-Konditoreien als auch in den süßen Tortentempeln der Vorstadt zu Besuch.

Abschließend zeigt ORF III die Dokumentation „Holiday am Campingplatz“ (22.35 Uhr) aus dem Jahr 1990. Aus dem ironischen Blickwinkel einer Nicht-Camperin versucht Elizabeth T. Spira darin dem Massenphänomen Camping auf die Spur zu kommen. Im ausgeborgten Wohnmobil fährt sie durch Österreich, Jugoslawien und Ungarn.

