5. Bezirk: Buch-Präsentation „Über Mut – Über Leben“

Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) lädt am Mittwoch, 28. August, zur Vorstellung der neuen Publikation „Über Mut – Über Leben. Vom Opfer zum Helden“ ein. Um 19.30 Uhr beginnt die Buch-Präsentation. Veranstaltungsort ist das Vereinslokal im 5. Bezirk in der Anzengrubergasse 19. Der Zutritt ist frei. Diese Anthologie thematisiert in 50 bewegenden Kurztexten die Überwindung verschiedener Opferrollen. In den sechs Beiträgen österreichischer Verfasserinnen und Verfasser geht es um eine Bewältigung von sexueller, körperlicher und psychischer Gewalt sowie von Kriegserlebnissen und Mobbing. Das Publikum hört Auszüge aus dem Band, rezitiert von den Autorinnen und Autoren. Mehr Informationen: Telefon 0699/19 66 22 42 (Vereinssprecher: Neil Y. Tresher).

Das Werk aus dem deutschen „Q5-Verlag“ soll der Leserschaft Mut machen. Mitwirkende an der Präsentation sind Nikki Celen, Iris Gassenbauer, Markus Grundtner, Alina Rupp, Renate Schiansky und Emma Steinwender. 230 europäische Schreibende beteiligten sich an einem großen Literatur-Wettbewerb und legten Geschichten für den Band vor, aus denen dann 50 Arbeiten ausgewählt wurden. Der Verlag will 60 % des Erlöses für gemeinnützige Vereine stiften. Buch-Details: ISBN 978-3-9819857-1-9, 224 Seiten, 22 Euro, „Q5-Verlag“ aus Heppenheim. Anfragen wegen der Veranstaltung per E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:

Verlag „Q5“, Buch „Über Mut – Über Leben“: https://q5-verlag.de/product/ueber-mut-ueber-leben/

Kultur-Verein „read!!ing room“: www.e-zine.org

Kultur-Verein „read!!ing room“: http://readingroom.at

Kultur-Termine im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse