Hämophilie: Bayer unterstützt Forschung und die Arbeit der Österreichischen Hämophiliegesellschaft

Dr. Oliver Königsbrügge vom AKH Wien ist einer von sieben Medizinern auf der ganzen Welt, die ein Stipendium von Bayer erhalten, um die Forschung auf dem Gebiet der Hämophilie weiter voranzutreiben und neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Die Gewinner wurden von einem unabhängigen Komitee ausgewählt, das 33 Einreichungen bewertet hat.

Zusätzlich unterstützt Bayer Austria die Österreichische Hämophiliegesellschaft mit einer Spende in der Höhe von 18.000 Euro. Damit kann der gemeinnützige Verein mehrere Veranstaltungen und Projekte zum Wohle der Erkrankten bestreiten.

In Österreich leiden rund 860 Menschen an angeborener Gerinnungsstörung. Diese so genannte Bluterkrankheit bedeutet für die Betroffenen große Einschränkungen der Lebensqualität. Jede Verletzung stellt ein Risiko für sie dar und medizinische Eingriffe müssen bei ihnen besonders gut vorbereitet werden. Die Forschung zur Behandlung der unterschiedlichen Formen von Hämophilie macht große Fortschritte. Ebenso bedeutsam wie die medizinische Behandlung ist die Aufklärungsarbeit für Patientinnen und Patienten und deren Angehörige. Bayer engagiert sich in beiden Bereichen. Für seine Forschungsarbeit im Bereich der Labormessungen zur Überwachung von Erkrankten hat Dr. Oliver Königsbrügge vom AKH Wien ein internationales Stipendium von Bayer bekommen. Für die Arbeit mit Betroffenen sorgt die Österreichische Hämophiliegesellschaft. Im Jahr 2019 unterstützt Bayer Austria diese mit 18.000 Euro.





Unterstützung für jungen Wissenschaftler

Bayer hat Dr. Oliver Königsbrügge beim jährlichen Global Scientific Evening im Rahmen des Bayer Hemophilia Awards Program (BHAP) mit dem Fellowship Project Award ausgezeichnet. Das Grants Review and Awards Committee war beeindruckt von den Referenzen und dem vorgeschlagenen Forschungsprojekt für Labormessungen zur Überwachung der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Hämophilie, die mit FVIII-, FIX-Ersatztherapien und Nichtfaktortherapeutika behandelt werden.



Dr. Königsbrügge forscht an der Klinischen Abteilung für Hämatologie und Hämostaseologie am AKH Wien. „Ich freue mich sehr, dieses Stipendium für meine Arbeiten für verbesserte Labormethoden bei der Messung der Wirkung unterschiedlicher Hämophilie-Therapien zu bekommen. Die Unterstützung von Bayer gibt jungen Forschern wie mir die Chance zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen beizutragen, die an Hämophilie leiden“ , sagt Königsbrügge. „Ich kann damit an Forschungsprojekten arbeiten, von denen ich weiß, dass sie zu konkreten Verbesserungen für Patientinnen und Patienten führen können.“ Bayer vergibt Stipendien in einer Gesamthöhe von mehr als 500.000 US-Dollar an Forscherinnen und Forscher aus Österreich, Frankreich, den USA, Kanada und den Niederlanden.

Österreichische Hämophiliegesellschaft: Erste Adresse für Betroffene und Angehörige

Bereits seit 1966 engagiert sich die Österreichische Hämophiliegesellschaft in diesem Bereich. Während zu Beginn der fachliche Austausch im Vordergrund stand, hat Arbeit mit Betroffenen und Angehörigen im Laufe der Jahre einen immer größeren Stellenwert bekommen. Heuer stehen wieder ein Jugendtreffen mit Schwimmtraining sowie ein Sommercamp für Kinder und Jugendliche am Programm. Für die inhaltliche Arbeit sind die Teilnahme am Treffen der Europäischen Hämophiliegesellschaft (EHC) sowie die Generalversammlung mit wissenschaftlichem Programm vorgesehen. „All das wäre ohne Unterstützung von Bayer Austria nicht möglich. Wir sind sehr froh, dass wir unsere Aktivitäten dank der Spende auf diesem hohen Qualitätsniveau weiterführen können“ , sagt Josef Weiss, der Vorsitzende der Gesellschaft.

Lebensqualität steigern

„Mit der richtigen Behandlung und unter Beachtung einiger grundlegender Verhaltensregeln kann man heutzutage ohne größere Einschränkungen mit Hämophilie leben. In diesem Fall macht es die Kombination aus. Daher engagieren wir uns in der Forschung und in der Betroffenenarbeit“ , erklärt Ulrike Röder, die Leiterin des Pharmageschäftes bei Bayer Austria.

