Traffic Alert: ÖAMTC-Service für Pendler wurde um neue Funktionen erweitert (+ Fotos)

Zeit sparen und stressfreier in den Tag starten

Wien (OTS) - 80 Prozent der Pendler fahren mit dem Auto zur Arbeit und sind auf eine pünktliche Ankunft angewiesen. Im Mai 2018 launchte der ÖAMTC den "Traffic Alert", einen neuen Service für Pendler und Vielfahrer, der Verzögerungen auf den täglichen Strecken prüft und rechtzeitig vor Antritt der Fahrt eine Benachrichtigung per SMS, E-Mail und/oder via ÖAMTC-App versendet. Der "Traffic Alert" ermöglicht es, bereits bevor man ins Auto steigt zu berechnen, wie lange der Arbeitsweg in Anbetracht etwaiger Störungen dauern könnte. Der ÖAMTC hat nun den Funktionsumfang der Dienstleistung ergänzt und neue Features hinzugefügt, die den Nutzern einen noch höheren Mehrwert bieten.

Die wichtigsten Neuerungen des ÖAMTC-Service "Traffic Alert"

Jeder kann den "Traffic Alert" des Mobilitätsclubs nutzen, indem er einmal seine persönlichen Streckeninfos anlegt. Dabei gibt man an, welche Strecken man fährt, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit. Rechtzeitig vor Fahrtantritt bekommen die Nutzer eine Benachrichtigung, ob und mit welchen Verzögerungen aktuell auf ihrer Verbindung gerechnet werden muss. "Dabei informieren wir nicht nur über Staus, sondern auch über Unfälle, Baustellen oder Sperren. Mit den Neuerungen bieten wir unseren Nutzern noch hilfreichere Funktionen, damit sie schneller und problemloser an ihr Ziel kommen", betont Helmut Beigl, Leiter der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Als neue Features sind im "Traffic Alert" ab sofort folgende Funktionen verfügbar:

Traffic Alert Widget in der App: Hier gibt es die aktuelle Verkehrslage der überwachten Routen auf einen Blick.

Alternativ Route: Bei starken Verzögerungen oder Sperren auf der Strecke wird eine Alternativroute vorgeschlagen.

Webcams auch im Web: Zusätzlich zu Webcams entlang der Route in der App kann der User auch im Web einen Blick auf die Verkehrslage werfen.

Berücksichtigung der GPS-Position beim Alarmtyp "laufend": Der User erhält nur mehr jene Verkehrsereignisse, die vor ihm auf der Strecke liegen.

Zeitersparnis dank exakter Informationen zu Verkehrsstörungen

In Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen, Partnerunternehmen und ÖAMTC-Mitgliedern werden nicht nur Verzögerungen auf den Straßen berücksichtigt, sondern auch Meldungen über Sperren, Veranstaltungen oder Schneekettenpflichten. So entsteht ein detailliertes und einzigartiges Abbild der aktuellen Verkehrssituation auf Österreichs Straßen.

Auch auf den Datenschutz wird besonders viel Wert gelegt. "Die Daten der Nutzer werden nicht aufgezeichnet und deshalb auch nicht für andere Zwecke verwendet oder an Dritte weitergegeben. Man erhält ausschließlich Informationen über eigene Routen zu Zeitpunkten, die man bewusst und aktiv festlegt", so der Leiter der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

So funktioniert's

"Traffic Alert" kann unter www.oeamtc.at/trafficalert sowie in der ÖAMTC-App unter "Verkehrsinformationen" aufgerufen werden. Um diesen Service nutzen zu können und personalisierte Routen abzuspeichern, ist eine einmalige Registrierung in der ÖAMTC-App oder unter www.oeamtc.at/mein-oeamtc notwendig. Bereits registrierte User können sich mit ihren Zugangsdaten anmelden.

