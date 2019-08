Morgen, Dienstag, 27. August: Leichtfried-Pressekonferenz zu „Österreich braucht Forschungsgipfel mit Schwerpunkt Klimaschutz“

Wien (OTS/SK) - „Österreich braucht dringend einen Forschungsgipfel mit dem Schwerpunkt Klimaschutz unter Beteiligung der wesentlichen Stakeholder, um nachhaltig Arbeitsplätze zu schaffen und den Wohlstand zu sichern“, so der stv. SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried. In einer Pressekonferenz am Dienstag, 27. August, stellt Leichtfried das SPÖ-Forschungspaket vor. ****

Zeit: Dienstag, 27. August 2019, 10 Uhr

Ort: SPÖ-Parlamentsklub, 1. Stock, Pavillon Ring, Heldenplatz

10, 1010 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) bj/rm

