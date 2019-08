Verletzte Polizisten bei Widerständen gegen die Staatsgewalt

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 25.08.2019, 06:05 Uhr bzw. 21:30 Uhr

Vorfallsort: Wien-Leopoldstadt, Engerthstr. bzw. Wien-Mariahilf, Esterházygasse

Sachverhalt: Am 25.08.2019 um 06:05 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße wegen eines Raufhandels in die Engerthstraße gerufen. Dort konnten vier Jugendliche wahrgenommen werden, von denen zwei, die etwas abseits der anderen beiden standen, offenbar diskutierten und dabei ein sehr aggressives Gehabe an den Tag legten. Die Beamten trennten die beiden Männer, um eine weitere Auseinandersetzung zu verhindern.

Einer der Jugendlichen mischte sich daraufhin immer wieder in die laufende Amtshandlung ein und beschimpfte die Polizisten. Auch forderte der 18-jährige serbische Staatsbürger die Beamten auf, ihn zu schlagen und kündigte Widerstand an, sollte die Kontrolle nicht beendet werden. Schließlich versuchte er einen Polizisten mit einem Faustschlag zu attackieren, woraufhin er festgenommen wurde. Dabei leistete er heftigen Widerstand und versuchte mehrere Attacken durch Schläge und Tritte in Richtung der Beamten. Eine Polizistin wurde durch einen Tritt aufs Knie verletzt und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen.

Der 18-Jährige wurde schließlich festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Ein im Arrestbereich durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von 1,24 Promille.

Am 25.08.2019 um 21:30 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Kopernikusgasse wegen eines reglosen Mannes in die Esterházysgasse gerufen. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass der 33-jährige österreichische Staatsbürger offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung vor einem Supermarkt eingeschlafen war.

Als die Polizisten ihn aufweckten, verhielt er sich aggressiv und schrie lautstark herum. Da er dieses Verhalten trotz mehrmaliger Abmahnung fortsetzte, wurde er festgenommen. Dabei wehrte er sich heftig und versetzte einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Randalierer wurde schließlich festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt zur Anzeige gebracht.

