Spektakuläre Aktion zum Geburtstag: 200 Fackeln beleuchten Grat am Dachsteingebirge

Samstagabend, am 31.8., anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Dachstein-Gletscherbahn / Rund 100 Freiwillige der Bergrettungen helfen mit

Ramsau am Dachstein (OTS) - Feurig schöne Feier zum 50. Geburtstag der Dachstein-Gletscherbahn: Am Samstag, dem 31. August wird um ca. 20.30 Uhr der Grat vom Torstein über den Mitterspitz bis zum Hohen Dachstein von 100 Bergrettern aus drei verschiedenen Bundesländern (Oberösterreich, Salzburg, Steiermark) an 80 verschiedenen Positionen erklettert, um anschließend das Bergmassiv mit 200 Fackeln in rotem Licht erstrahlen zu lassen. Die spektakuläre Gratbeleuchtung kann von Ramsau sowie von den gegenüberliegenden Bergen bestaunt werden, zahlreiche Plätze bieten dort einen direkten Blick auf das Dreigestirn. Nähere Infos gibt es online auf www.schladming-dachstein.at/gratbeleuchtung.



