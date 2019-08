14. NÖ Frauenlauf in St. Pölten bricht Teilnehmerinnen-Rekord

LR Teschl-Hofmeister: 2.800 Läuferinnen sind Siegerinnen

St. Pölten (OTS/NLK) - Insgesamt 2.800 Frauen und Mädchen zwischen 3 und 86 Jahren sind am gestrigen Sonntag beim 14. NÖ Frauenlauf zum Start angetreten und haben bei perfektem Laufwetter das Gelände der Seenlandschaft in St. Pölten zur Partyzone gemacht. „Es freut mich, dass so viele Frauen und Mädchen dabei waren und dass wir gemeinsam für eine gute Sache laufen und walken konnten. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir heuer mit 2.800 Teilnehmerinnen erneut einen neuen Teilnehmerinnen-Rekord verzeichnen können“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die selbst am Lauf teilnahm.

Der Frauenlauf ist ein sportliches Ereignis für alle Generationen und jedes Fitnesslevel. Denn die Freude an der Bewegung und das gemeinsame Interesse steht bei dieser Veranstaltung an erster Stelle. „An diesem Tag gibt es nur Siegerinnen und Sieger – Frauen, die im Wettkampf mit Freude ihre sportlichen Grenzen ausloten und Väter, die mit dem Nachwuchs die Läuferinnen anfeuern – so gesehen ein Ereignis für die ganze Familie“, freut sich Frauen- und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im Rahmen der Siegerehrung in der NV-Arena über die gelungene Sportveranstaltung.

Die Aktion „Laufen gegen Krebs“, bei der für jeden gelaufenen Kilometer 50 Cent für den Kampf gegen Krebs gespendet wird, ist mittlerweile ein fixer Bestandteil des NÖ Frauenlaufs. „Es freut mich, dass wir heuer 12.000 Euro an die Krebshilfe NÖ und an die Stammzellspende des österreichischen Roten Kreuzes spenden können, und damit vielen Patientinnen und Patienten aus Niederösterreich, die sich durch eine Krebserkrankung in einer finanziellen Notlage befinden, unterstützen können“, erklärt die Landesrätin.

Zum dritten Mal wurde heuer außerdem vor Ort eine Aktion zur Stammzell-Spende von Leukämie-PatientInnen durchgeführt. Die Medizinische UNI Wien hat gemeinsam mit dem AKH und dem Roten Kreuz in einem Vortragssaal die Möglichkeit geboten, die Bestimmung als StammzellspenderIn vor Ort durchführen zu lassen.

Fotos der Läuferinnen und weitere Informationen zum NÖ Frauenlauf wie auch sämtliche Ergebnisse auf www.noe-frauenlauf.at

