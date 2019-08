32.000 Mal #läuftbeimir: Wien Energie Business Run ausverkauft

Zweitgrößtes Lauf-Event Österreichs geht mit 1.200 Unternehmen an den Start - Social Media-Gewinnspiel: E-Scooter als Hauptpreis

Wien (OTS) - Spaß haben, Gemeinschaft erleben und zusammen in Bewegung sein. Das steht für Unternehmen aus ganz Österreich am 5. September auf dem Programm. Der Wien Energie Business Run bewegt seit dem Jahr 2001 hunderttausende TeilnehmerInnen und wird auch in diesem Jahr unter dem Motto #läuftbeimir Österreichs Wirtschaft bewegen. Mit 32.000 Starterinnen und Startern ist der 19. Wien Energie Business Run das zweitgrößte Laufevent Österreichs nach dem Vienna City Marathon.

Aus dem Büro auf die Laufstrecke

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist heuer das Starterfeld bis auf den letzten Platz ausverkauft. Auch 2019 kommen wieder tausende Sportbegeisterte aus ganz Österreich im Ernst-Happel-Stadion beim größten Firmen-Lauf des Jahres zusammen. Dabei geht es nicht vorrangig darum, Erster zu sein. Das Erlebnis als Team, die Freude am gemeinsamen Erfolg und die Möglichkeit, Kontakte beim größten Netzwerk-Event Österreichs zu knüpfen, stehen im Zentrum.

2019 stellt mit 2.007 Startplätzen die ÖBB-Holding die größte Lauf-Gruppe, gefolgt von Wien Energie/Wiener Stadtwerke auf Platz 2 mit 1.629 TeilnehmerInnen. Auf dem dritten Platz landet das KAV Team Gesundheit mit 1.434 angemeldeten StarterInnen. Ebenfalls unter den vorderen Plätzen: Hofer KG (1.347 TeilnehmerInnen), Sozialversicherungen (1.050), Robert Bosch AG (609), VAMED AG (468) und Post AG (447). Die vollständige Liste des Firmenrankings ist unter www.businessrun.at zu finden.

Vorbereitungen in der Zielgeraden

Zwei Wochen vor dem Wien Energie Business Run läuft die Organisation auf Hochtouren. Für das Großevent wird eine Zeltstadt mit über 10.000 Quadratmeter und 3.000 Heurigengarnituren aufgebaut. 3.700m Absperrgitter, 1,2 MW Stromleistung und 15.000m Stromkabel komplettieren die Infrastruktur. Für die Bewirtung der TeilnehmerInnen sind 45.000 Mehrwegbecher, 65.000 Besteckgarnituren und 27.000 Porzellanteller im Einsatz, über 2.500kg Salat und 30.000 Liter Getränke werden an diesem einen Abend ausgegeben.

Gewinnspiel: Lauf-Foto posten und mit E-Scooter nach Hause fahren

Geteilte Freude ist doppelte Freude: Wien Energie prämiert die schönsten und kreativsten Fotos vom Business Run, welche öffentlich unter dem Hashtag #läuftbeimir auf Instagram, Facebook oder Twitter geteilt werden. Zu gewinnen gibt es neben sportlichen Goodie Bags mit energiegeladenen Inhalten einen E-Scooter als Hauptpreis.

Daten und Fakten

Datum: Donnerstag, 5. September 2019

Uhrzeit: Start ab 18.00 Uhr

Ort: Ernst-Happel-Stadion

Adresse: 1020 Wien, Meiereistraße

Website: http://www.businessrun.at

Facebook: http://www.facebook.com/WienEnergie

Instagram: http://www.instagram.com/WienEnergie

Lageplan

Pressefotos

Alle Fotoinformationen finden Sie im Downloadbereich (Quelle, Copyright, Bild-Beschreibung). Bitte wählen Sie das Format entsprechend Ihrem Verwendungszweck aus. Wir empfehlen einen Download im Originalformat.

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Grohs

Pressesprecherin Wien Energie

Telefon: +43 664/623 2005

E-Mail: lisa.grohs @ wienenergie.at