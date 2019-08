Nepp: Blümel arbeitet mit Hochdruck an rot-schwarzer Koalition in Wien

Ruck wünscht und Blümel springt in Hampelmann-Manier

Wien (OTS) - Wie der Tageszeitung Presse zu entnehmen ist, geht Ex-Minister und Sebastian-Kurz-Vertrauter Gernot Blümel auf Distanz zu „Türkis“-Blau und arbeitet mit Hochdruck an Rot-Schwarz in Wien.

„Jetzt ist es amtlich“, so der gf. Landesparteiobmann der FPÖ Wien, Vizebürgermeister Dominik Nepp.

Es sei laut Nepp seit geraumer Zeit offensichtlich gewesen, dass die Ludwig-SPÖ mit der Blümel-ÖVP eine innige und heimlich geführte Politaffäre über den rot-schwarzen Mittelsmann, dem Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck, pflegen würde.

„Woran bis jetzt still und heimlich gearbeitet wurde, wurde nun von Blümel in der Presse geoutet: Eine rot-schwarze Stadtkoalition ist das Ziel“, so Nepp.

Doch was würde das für Wien bedeuten?

Nepp: „Rot-Schwarz in Wien würde Stillstand, Politpackelei und absolute Reformunwilligkeit bedeuten. Im Bereich der Sicherheit, im Kampf gegen den politischen Islam, aber auch in der Wohn- und Gesundheitspolitik würde nichts mehr weitergehen“, so Nepp.

Blümel sollte laut Nepp aber die Rechnung nicht ohne die Wählerinnen und Wähler machen.

„Der türkise Lack ist völlig abgebröckelt - zum Vorschein kommt nun die altschwarze, machtbesessene ÖVP. Der einzige Garant für eine positive Veränderung in Wien ist daher nur die FPÖ“, so Nepp abschließend. (Schluss) lps

