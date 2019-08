ORF SPORT + mit US Open, Ruder-WM und Judo-WM

Am 26. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 26. August, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den Tennis US Open (Match of the day 1, Spiel wird kurzfristig ausgewählt), von der Ruder-WM Linz-Ottensheim 2019 um 9.55 und 14.25 Uhr und von der Judo-WM Tokio 2019 um 13.10 Uhr (Highlights um 21.55 Uhr), die Höhepunkte vom Porsche Carrera Cup Deutschland – 6. Station Nürburgring um 19.00 Uhr und von den Erzberg Adventure Days 2019 um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Sendung „Fußball“ (5. Runde, Samstag um 20.15 Uhr, Sonntag um 20.55 Uhr) und das Tennismagazin um 21.35 Uhr.

Die Ruder-Weltmeisterschaft 2019 geht vom 25. August bis 1. September in Linz-Ottensheim über die Bühne. Bei dieser WM werden auch die Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2020 vergeben.

Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Bernd Wakolbinger.

Österreich ist bei der Judo-Weltmeisterschaft 2019, die von 25. August bis 1. September in Tokio stattfindet, mit einem 13-köpfigen Team vertreten. Fünf Damen (Sabrina Filzmoser, Magdalena Krssakova, Kathrin Unterwurzacher, Michaela Polleres, Bernadette Graf) und acht Herren (Lukas Reiter, Shamil Borchashvili, Johannes Pacher, Marko Bubanja, Aaron Fara, Laurin Böhler, Daniel Stephan, Hegyi Allerstorfer) stehen im Kader. Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler (ORF-TVthek live von 12.00 bis 14.30 Uhr).

Die US Open, das vierte Grand-Slam-Turnier der Saison, wird 2019 vom 26. August bis 8. September ausgetragen. ORF SPORT + überträgt das Spiel des Tages jeweils live. Dieses Spiel wird kurzfristig ausgewählt. Ebenfalls live in ORF SPORT + zu sehen sind die beiden Semifinalspiele der Herren, ein Semifinale der Damen sowie beide Finalspiele. Kommentator ist Oliver Polzer, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Alexander Peya.

