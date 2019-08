SPÖ-Papai: Nachhaltigkeit statt Plastikschlacht

Plastikverzicht bei den Stammersdorfer Weintagen

Wien (OTS/SPW) - Dieses Wochenende stehen die Stammersdorfer Weintage auf dem Programm. Bürgermeister Michael Ludwig und der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai übernehmen den Ehrenschutz und werden gemeinsam mit der 2. Nationalratspräsidentin Doris Bures und der Floridsdorfer Nationalratsabgeordneten Angela Lueger bei den Weintagen zu Besuch sein. Eine Neuerung ist, dass dabei heuer auf Plastik verzichtet wird. „Wir nehmen Umweltschutz sehr ernst“, betont Bezirksvorsteher Georg Papai. „Heuer haben wir uns daher bewusst dafür entschieden, uns nicht an der üblichen Plastikschlacht zu beteiligen. Statt Luftballons zu verteilen, werden wir deswegen Eis und Kaffee ausschenken – selbstverständlich in biologisch abbaubaren Verpackungen“, so Papai. Ludwig, Bures, Papai und Lueger werden am Samstagnachmittag bei den Stammersdorfer Weintagen für Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen. (Schluss) ve



