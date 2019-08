AVISO Medienaktion der Jungen Generation in der SPÖ: #KeineKompromisse bei Erbschafts- und Vermögenssteuern ab 1 Mio. Euro

Wien (OTS/SK) - Vermögen ist in Österreich extrem ungleich verteilt. Während das reichste 1 Prozent rund 40 Prozent des Nettovermögens besitzt, teilen sich die unteren 50 Prozent gerade einmal 2,5 Prozent. Erben ist ein zentraler Grund für die ungleiche Verteilung von Vermögen. Durch das Fehlen einer Erbschaftssteuer ab einer Million Euro wird diese Vermögenskonzentration auch in Zukunft weiter rasant zunehmen. Fast drei Viertel der reichsten 10 Prozent können ein Erbe in der Höhe von durchschnittlich 830.000 Euro erwarten, wohingegen nur jeder dritte Haushalt der unteren 90 Prozent überhaupt etwas erbt. Fakt ist: Beim Thema Erbschaften gibt es in Österreich keine Mittelschicht. ****

Mit einer Medienaktion zeigt die JG die extreme Konzentration von Erbschaften in Österreich auf, welche sich in Zukunft weiter verschärfen wird: Reiche werden immer öfter und immer mehr erben. Für das durchschnittliche Erbe der reichsten 10 Prozent müsste ein Haushalt schon jetzt rund 155 Jahre arbeiten. „Es geht nicht um Omas Schrebergarten oder das Einfamilienhaus, sondern um Privilegien, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und die sich von selbst vermehren. Vermögens- und Erbschaftssteuern ab einer Million Euro würden einen Teil zu einer gerechteren Gesellschaft beitragen!“, betont JG-Bundesvorsitzende Claudia O’Brien.

Datum: Dienstag, 27.8.2019, 10 Uhr

Ort: Stephansplatz

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) bj/mp

Rückfragen & Kontakt:

JG Bundessekretariat, Tel. +43 1 53427 264, mobil: +43 660 48 36 047