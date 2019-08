ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - MONTAG, 26. August 2019

Sommertour "Kurz im Gespräch" mit Bundesparteiobmann Sebastian Kurz und u.a. Klubobfrau-Stv. Elisabeth Köstinger (Kärnten)



09:00 Steiermark-Spitzenkandidatin Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Wanderung "Heimatweg" des Vereins Granat teil (Kongresszentrum Alpbach, 6236 Alpbach)



18:00 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Veranstaltung "Tirol trifft Wien" im Rahmen der "Politischen Gespräche in Alpbach" teil (Bischofsalm, 6236 Alpbach)





DIENSTAG, 27. August 2019

Sommertour "Kurz im Gespräch" mit Bundesparteiobmann Sebastian Kurz und u.a. Steiermark-Spitzenkandidatin Dr. Juliane Bogner-Strauß (Steiermark)



19:00 Bundesparteiobmann Sebastian Kurz besucht die "Steierische Weinwoche" (8430 Leibnitz)



10:30 "Drei-Podiumsdiskussion" mit Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck zum Thema "Neue 5G-Technologie – wie sie zusätzliche Wertschöpfung schafft und die Wettbewerbsfähigkeit Österreich erhöht" (Kirchenwirt, Dorf 3, 6236 Reith im Alpbachtal)



12:30 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck nimmt am "Leading Women's Lunch" teil (Hotel Böglerhof, Dorf 166, 6236 Alpbach)



19:30 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck nimmt am "A1 Get together" teil (Alpbacherhof, 6236 Alpbach)

MITTWOCH, 28. August 2019

Sommertour "Kurz im Gespräch" mit Bundesparteiobmann Sebastian Kurz (Burgenland)



11:00 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck nimmt an der EY-Breakout Session zum Thema "Ökosysteme digitaler Champions: Wie können andere Unternehmen bestehen?" teil (Kongresszentrum, Alpbach 279, 6236 Alpbach)



11:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen am "Pensionsgipfel des Österreichischen Seniorenrats" teil (Parlament, 1010 Wien)



14:30 "Breakout-Session" mit Klubobfrau-Stv. Elisabeth Köstinger zum Thema "Sichere Ernährung – zwischen Extrawurst und Einheitsbrei" (Kongresszentrum Alpbach, 6236 Alpbach)



17:00 Pressekonferenz mit Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger zu aktuellen politischen Themen (4710 Grieskirchen)



18:30 Bauernbund-Tirol Pressegespräch mit Generalsekretär Abg.z.NR Karl Nehammer, MSc, Bauernbundobmann LHSTv. Josef Geisler und Bezirksbauernobmann LAbg. Martin Mayerl (Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße 4, 9900 Lienz)



18:30 "Sideevent Metro Mittwochsgesellschaft" mit Klubobfrau-Stv. Elisabeth Köstinger zum Thema "Konsumentenschutz in Spannungsfeld von Klimakrise und Digitalisierung" (Chalet Bischoferalm, Alpbach 665, 6236 Alpbach)



19:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht die ÖVP-Veranstaltung der Bezirke Eferding und Grieskirchen (Pöttinger Metallwerkstätten, Obertrattnach 131, 4715 Taufkirchen an der Trattnach)



Landesparteiobmann Mag. Gernot Blümel, MBA, in Alpbach (6236 Alpbach)

DONNERSTAG, 29. August 2019

08:30 Gespräch mit Klubobfrau-Stv. Elisabeth Köstinger zum Thema "Landwirtschaft, Tourismus, Umwelt und Energie" (Bällebad, 6236 Alpbach)



09:00 Pressekonferenz mit Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger zu aktuellen politischen Themen (Grünhilde, Lärchenweg 38, 4284 Tragwein)



09:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec am "Neue-Obleute-Tag" des österreichischen Seniorenbundes (Hofburg, 1010 Wien)



18:00 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck nimmt am "IV-Sommerfest Tirol" teil (6100 Seefeld)



19:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht die ÖVP-Veranstaltung der Bezirke Gmunden und Vöcklabruck (Zum Alfons, Bergern 2, 4690 Rutzenham bei Schwanenstadt)



20:00 Sommergespräch des "Tiroler Bauernbundes" mit Klubobfrau-Stv. Elisabeth Köstinger (Auerhof, Oberndorf 12, 6341 Ebbs)



Besuchstag von Steiermark-Spitzenkandidatin Dr. Juliane Bogner-Strauß (Südsteiermark)

FREITAG, 30. August 2019

19:00 Klubobfrau-Stv. Elisabeth Köstinger nimmt am "Sommerfest der JVP Kärnten" teil (Electric Garden, Saag 15, 9220 Techelsberg am Wörther See)



SAMSTAG, 31. August 2019

10:00 Landesparteiobmann Mag. Gernot Blümel, MBA, besucht das "Wiener Stadtfest" (1010 Wien)



12:00 Klubobfrau-Stv. Elisabeth Köstinger nimmt an der Eröffnung des "Bleiburger Wiesenmarktes" teil (9150 Bleiburg)



18:00 Landesparteiobmann Mag. Gernot Blümel, MBA, nimmt an der "Aftershow Party" des Wiener Stadtfestes teil (1010 Wien)



20:00 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck nimmt am "Zillertaler Herbstfest" teil (Festhalle, Franziskusweg 1, 6236 Fügen)

SONNTAG, 1. September 2019

09:00 Steiermark-Spitzenkandidatin Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Bauernbundwallfahrt nach Mariazell teil (Gusswerk, 8630 Mariazell)



10:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht das Marktfest "60 Jahre Marktgemeinde Münzkirchen" (4792 Münzkirchen)



11:00 Klubobfrau-Stv. Elisabeth Köstinger nimmt an der Eröffnung des "16. Metnitztaler Wildfestes" teil (Festhalle Metnitz, 9363 Metnitz)



12:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht das "Andorfer Marktfest" (4770 Andorf)



13:30 Steiermark-Spitzenkandidatin Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am "Zeggern" teil (Pistorf 160, 8443 Gleinstätten)

