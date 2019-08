ORF III am Wochenende: Auftakt für dreiwöchigen „zeit.geschichte“-Schwerpunkt „80 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg“

Außerdem: Zum 90er – ORF-Generaldirektor Wrabetz im Gespräch mit Paul Lendvai, „Hoffmanns Erzählungen“ aus der operklosterneuburg

Wien (OTS) - Vor knapp 80 Jahren, am 1. September 1939, begann mit dem Angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg. ORF III Kultur und Information erinnert mit einem umfassenden TV-Schwerpunkt an die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts und zeigt, beginnend mit Samstag, dem 24. August 2019, drei Wochen in der „zeit.geschichte“ insgesamt mehr als 30 Dokumentationen – darunter acht Neuproduktionen. Anlässlich des 90. Geburtstags von Prof. Paul Lendvai zeigt ORF III ein Gespräch von ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz mit dem Ausnahmejournalisten.

Am Sonntag, dem 25. August, präsentiert „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ erstmals mit „Hoffmanns Erzählungen“ eine Oper aus dem Stift Klosterneuburg.

Samstag, 24. August: Fünfteiliger „zeit.geschichte“-Abend zu „80 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg“ und Alexander Wrabetz im Gespräch mit Paul Lendvai zum 90. Geburtstag

Bevor der „zeit.geschichte“-Schwerpunkt „80 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg“ im Hauptabend in ORF III startet, trifft Andreas Jäger im Vorabend Grafikdesigner Stefan Sagmeister in Lech am Arlberg zu einer neuen Ausgabe „Berggespräche“ (16.05 Uhr).

Ab 20.15 Uhr steht ein fünfteiliger „zeit.geschichte“-Abend auf dem Programm, beginnend mit dem Dokuzweiteiler „Der Polenfeldzug“ von Michael Kloft. Der erste Teil „Der Nervenkrieg“ (20.15 Uhr) zeigt die letzten Tage in Frieden und die geheimen Kriegsvorbereitungen im Deutschen Reich. „Der Überfall“ (21.05 Uhr) schildert, wie am Morgen des 1. Septembers 1939 mittels stundenlangem Beschuss polnischer Stellungen der Zweite Weltkrieg ausgelöst wird. Danach präsentiert die „zeit.geschichte“ die ORF-III-Neuproduktion „Sie nannten uns Helden“ (21.55 Uhr). Vom NS-Staat wurden sie für ihre Taten gefeiert. Ihr Mut auf dem Schlachtfeld oder ihre Mitgliedschaft in besonders angesehene Waffengattungen und Eliteeinheiten machte sie zu Helden des „Dritten Reichs“. Doch ihre anfängliche Euphorie über die leicht errungenen Siege der Wehrmacht wich angesichts des Kriegsgrauens herber Ernüchterung. Offen und selbstkritisch berichten die einst Gefeierten in der Dokumentation von Claudia und Helmut Berg über ihre Verstrickungen und Fehleinschätzungen. Ihr Wunsch heute: Mahner und Aufklärer zu sein.

Um 22.45 Uhr würdigt ORF III Publizist Paul Lendvai zum 90. Geburtstag und zeigt „ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Paul Lendvai im Gespräch“. Lendvai berichtet über sein bewegtes Leben und seine langjährige journalistische Karriere u. a. als Chefredakteur der ORF-Osteuropa-Redaktion. Als Kind einer jüdischen Familie in Budapest aufgewachsen, entging Lendvai während des Zweiten Weltkriegs nur knapp der Deportation nach Auschwitz. Nach dem Ungarnaufstand 1956 verließ er sein Heimatland und setzte sich nach Österreich ab. Seitdem ist Lendvai aus der heimischen – aber auch internationalen – Medienwelt nicht wegzudenken. Anschließend an das Gespräch zeigt ORF III die Dokumentation „Flucht in die Freiheit – Der Ungarnaufstand 1956“ (23.30 Uhr).

Sonntag, 25. August: „Hoffmanns Erzählungen“ in „Erlebnis Bühne“ und Dakapo für „JedermannJedefrau“

Am Sonntag folgt ein weiterer Höhepunkt des ORF-Kultursommers: Mit „Hoffmanns Erzählungen“ (20.15 Uhr) zeigt „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ anlässlich des 200. Geburtstags von Jacques Offenbach erstmals eine Produktion der operklosterneuburg. Es spielt die Beethoven Philharmonie unter der musikalischen Leitung von Christoph Campestrini. In den Hauptrollen agieren Zurab Zurabishvili, Clemens Unterreiner, Thomas Hall und Daniela Fally.

Im Vorabend steht außerdem das Dakapo der fünften und somit für heuer letzten Ausgabe des österreichweit ausgestrahlten Salzburger Festspielmagazins „JedermannJedefrau“ (19.45 Uhr) auf dem Programm. U. a. führt Kulturjournalist und „erLesen“-Moderator Heinz Sichrovsky durch die Festspielgeschichte und die Ära von Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler.

