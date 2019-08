16. Bezirk: Befahrbares Haltestellenkap in Thaliastraße wird saniert

Wien (OTS) - Aufgrund von Zeitschäden beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 27. August 2019, mit Sanierungsarbeiten des befahrbaren Haltestellenkaps in der Thaliastraße im 16. Bezirk bei der Station Maroltingergasse in Fahrtrichtung stadtauswärts.



Verkehrsmaßnahmen



Auf Baudauer wird der Fahrzeugverkehr über das richtungsführende Gleis geführt. Die Haltestelle der Straßenbahnlinien 44 und 46 sowie der Buslinien 45A, 46A und 46B wird auf Baudauer örtlich verlegt. Der FußgängerInnenverkehr wird aufrechterhalten.



Örtlichkeit der Baustelle: 16., Thaliastraße vor der Kreuzung mit der Maroltingerstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts



- Baubeginn: 27. August 2019

- Geplantes Bauende: 30. August 2019



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



