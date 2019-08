Donaustadt: Eintritt frei beim „21. Eßlinger Jazzfest“

Wien (OTS/RK) - Beschwingte jazzige Rhythmen für jeden Geschmack ertönen am Sonntag, 25. August, beim „21. Eßlinger Jazzfest“. Von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr konzertieren 5 Bands im „Jazzpark Eßling“ (22., Colerusgasse, Grosserweg, Eßlinger Hauptstraße). Diese unterhaltsame Veranstaltung steht unter dem Ehrenschutz des Bezirksvorstehers der Donaustadt, Ernst Nevrivy, und wird vom Verein „Kulturfleckerl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) organisiert. Eine Foto-Ausstellung im Pavillon rundet das melodiöse Programm ab. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen Donaustädter Betriebe. Das jährliche „Jazzfest“ wird durch den Bezirk unterstützt. Der Zutritt ist frei. Information: Telefon 0699/180 646 40 (Obfrau Angela Hannappi).

Das Septett „The Cotton Lickers“ interpretiert flottes Liedgut aus den 20er-, 30er- und 40er-Jahren. Wer Charleston und Lindy Hop schätzt, kommt bei der Sängerin Christiane Beinl und ihren kongenialen Instrumentalisten auf seine Kosten. Auch das Jazz-Quintett „Tom and The Cats“ mit der Vokalistin Lilli Kern swingt und „groovt“ kräftig. Der legendäre Musikus Joschi Schneeberger (Kontrabass) tritt mit einem All-Star-Quartett im „Jazzpark“ auf. Zur Freude aller Freundinnen und Freunde des „klassischen“ Jazz macht die traditionsreiche Wiener Kapelle „Original Storyville Jazzband“ bei der Veranstaltung mit. Das Sextett „Turnaround“ (Gesang: Ursula Slawicek) beeindruckt die Zuhörerschaft mit feiner Technik und attraktiven Arrangements. Neben den klangvollen Darbietungen auf der Freiluft-Bühne ist eine Foto-Schau im Pavillon „Fatty George Jazz Mus“ mit Werken von Franz Grünberger zu sehen („Spiegelungen: Fotoimpressionen auf Kühlerhauben“). Erteilung von Auskünften zum „21. Eßlinger Jazzfest“ via E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

