Landwirtschaft 4.0: Verwaltungsvereinfachung für Bauern durch Digitalisierung

Schmuckenschlager: LK-Kundenportal hilft dabei, Büroalltag effizienter zu machen

St. Pölten/Wien (OTS) - Die Landwirtschaftskammer (LK) Niederösterreich und die Agrarmarkt Austria (AMA) unterstützen die Landwirte dabei, digitale Entwicklungen entsprechend zu nutzen. Im Fokus stehen dabei nicht nur der Einsatz neuer Techniken wie etwa automatische Lenksysteme, Melksysteme, Drohnen oder digitales Lernen, sondern auch die Vereinfachung von Verwaltungs- und Bürokratieaufwänden. Ab dem kommenden Jahr soll daher das Angebot der Interessenvertretung um das LK-Kundenportal erweitert werden. Um derartige neue Entwicklungen und digitale Lösungen sowie erfolgreiche Projekte vor den Vorhang zu holen, startet die AMA im Herbst 2019 einen Veranstaltungsschwerpunkt in einzelnen Bundesländern.

Die umfassenden Beratungs- und Dienstleistungsangebote der LK Niederösterreich sowie der AMA sind eine Hilfestellung für die Betriebe bei der praktischen Anwendung neuer digitaler Techniken. Weiters werden die Landwirte dabei unterstützt, digitale Entwicklungen insbesondere dort zu nutzen, wo hoher verwaltungs- und bürokratiebezogener Aufwand anfällt. "Gerade hier besteht großes Potenzial, mit digitalen Lösungen großen Mehrwert für die Bäuerinnen und Bauern zu erzielen", sind sich LK-Präsident Johannes Schmuckenschlager und AMA-Vorstandsvorsitzender Günter Griesmayr einig.

"Mit dem LK Kundenportal wird eine digitale Plattform geschaffen, die es den Landwirten ermöglicht, alle wesentlichen Informationen zur richtigen Zeit und Unterlagen ihres Betriebes rund um die Uhr sowie ortsunabhängig abzurufen und zu verwalten. Dieses kostenlose digitale Büro soll zentrale Drehscheibe für die Bäuerinnen und Bauern und direkter Draht zur Kammer sein. Das LK-Kundenportal soll den Betrieben helfen, ihren Büroalltag effizienter zu gestalten, ihnen aber auch Informationen auf einfachem und kürzestem Wege bereitstellen und noch raschere Hilfe bei Fragen bieten. Auf diesem Weg wollen wir Digitalisierung nutzbringend für die Verwaltung und mit spürbaren Vorteilen für die Landwirte umsetzen und dadurch für eine Entlastung der Verwaltungsarbeit für die Betriebe sorgen", so Schmuckenschlager.

Das LK-Kundenportal wird von jedem gängigen Smartphone, Tablet oder PC erreichbar sein. Es ist geplant, alle wesentlichen und für den Betrieb erforderlichen Formulare und Unterlagen jederzeit abrufbar über das Kundenportal zur Verfügung zu stellen. Damit wird beispielsweise im Katastrophenfall eine noch raschere Antragstellung und Abwicklung ermöglicht. Wichtige Termine und Fristen werden übersichtlich dargestellt und sollen per zeitgerechter Push-Benachrichtigung auf das Handy die Landwirte darauf aufmerksam machen. Ausbildungsnachweise, Zeugnisse, Kursbestätigungen und dergleichen sind zentral abgelegt und jederzeit griffbereit. Ebenso wird es eine Statusübersicht über beispielsweise Futtermittelanalysen usw. geben, auch die dazugehörigen Befunde werden digital abrufbar sein. Weiters ist die LK Niederösterreich derzeit mit Partnern wie AMA oder Hagelversicherung betreffend möglicher Kooperationen im Gespräch. Ziel ist es, die für den Landwirt wichtigsten Partner und deren digitale Plattformen direkt mit dem LK-Kundenportal zu verbinden und damit den Bäuerinnen und Bauern eine noch einfachere Handhabung zu ermöglichen.

AMA unterstützt bei Digitalisierung

Der Agrarmarkt Austria kommt dabei ebenfalls eine wichtige Rolle zu. Griesmayr betont: "Auch die AMA unterstützt mit digitalen Prozessen in hohem Maße dabei, zeitintensive Verwaltung einfacher abzuwickeln. Bereits seit fast zwei Jahrzehnten betreiben wir das Serviceportal www.eama.at, welches entsprechend den technischen und fachlichen Möglichkeiten ständig weiterentwickelt wird. Die Bäuerinnen und Bauern können neben verschiedenen Meldungen, Eingaben oder Abfragen den Mehrfachantrag-Flächen online einreichen. In einem Onlinearchiv stehen den Antragstellern verschiedene Schriftstücke wie Mitteilungen oder Bescheide jederzeit abrufbereit zur Verfügung. Um bestmögliche Hilfestellung leisten zu können, ist es uns wichtig, Erfahrungen und Anregungen der Landwirtinnen und Landwirte mitzunehmen. Im Zuge unserer Veranstaltungsreihe 'Digitalisierung in der österreichischen Landwirtschaft' möchten wir daher direkte Inputs und Feedbacks aus der Praxis einholen, um im Rahmen der rechtlichen Vorgaben Unterstützung anbieten zu können."

Im Herbst 2019 finden in verschiedenen Bundesländern lokale Informations- und Diskussionsveranstaltungen zum Thema Digitalisierung statt. Im Rahmen halbtägiger Events präsentieren Expertinnen und Experten aus der Praxis Erfolgsprojekte, gewähren Einblick in die Weiterentwicklungen von Anwendungen und bieten viel Raum für Austausch und Vernetzung. Gemeinsam mit den Landwirtschaftskammern, dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) und Partnern aus der IT-Branche (fit4internet, Digitalisierungsagentur und Arbeitsgemeinschaft Datenverarbeitung) werden erfolgreiche Projekte und Anwendungen vorgestellt sowie erklärt. Gleichzeitig werden von den Landwirtinnen und Landwirten wertvolle Inputs eingeholt, um die digitale Unterstützung fokussiert vorantreiben zu können. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

DI Christina Spangl

Pressesprecherin Landwirtschaftskammer Niederösterreich

Mobil: 0664/60 259 29310

E-Mail: christina.spangl @ lk-noe.at



Harald Waitschacher

Öffentlichkeitsarbeit Agrarmarkt Austria

Tel.-Nr.: 050 3151-212

E-Mail: harald.waitschacher @ ama.gv.at