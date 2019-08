Russisch-österreichisches Straßenfest in der Jauresgasse

Wien (OTS) - Es ist wieder soweit!

Die Russische Botschaft in Österreich, der Bezirk Landstraße mit Bezirksvorsteher Erich Hohenberger und die Russisch-orthodoxe Kathedrale zum hl. Nikolaus laden Sie herzlich zum traditionellen russisch-österreichischen Straßenfest in der Jauresgasse, 1030, Wien, am 15. September 2019 von 12 bis 19:30 ein!

Es erwarten Sie Auftritte verschiedener Ensembles, Meisterklassen für Kinder und Erwachsene, Führungen durch die russische Kirche, Ausstellungen und vieles mehr.

Das Fest findet zum ersten Mal mit Unterstützung des Zentralen administrativen Bezirks Moskaus statt.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

