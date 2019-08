Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau – NUR von 29. August bis 2.September 2019

Pools, Biopools und Technik im Garten

Wir stehen für Regionalität, Naturbewusstsein, Nachhaltigkeit und hohe Qualität. Herbert Laßnig, Geschäftsführer von Holc Naturpools

Ein kleiner Garten ist heute kein Grund mehr, bei der Poolplanung Abstriche zu machen. Kompakte Pool-Konzepte lassen sich gut auf Terrassen und in Minigärten integrieren und beim Kunden bleiben keine Wünsche offen. Hans Poinstingl, Geschäftsführer Leidenfrost Pools

Der wichtigste Event im Gartenjahr 2019

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis, denn die Herbstzeit ist die beste Pflanzzeit! 530 Aussteller präsentieren alle Trends rund um die Themen Garten und Pflanzen. Angefangen von Blumen, Pflanzen, Obst, Gemüse bis hin zu Pools und Gartenmöbel. Mit 200.000 Blumen wird eine ganze Halle auf Europas größter Blumenschau von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen unter dem Motto: „Welt der Tiere“ in eine einzigartige Blütenpracht verwandelt.

Pool Trends und Stein im Garten

Geradlinig, zurückhaltend und individuell gestaltbar sind die Pooltrends der Saison. Ob elegant oder puristisch, der Sprung ins kühle Nass ist so beliebt wie noch nie. Künftige Poolbesitzer können nicht nur ihre ganz persönliche Poolfarbe auswählen, sondern auch entscheiden, ob das Becken mit Stein, Holz oder einem anderen Material eingefasst werden soll. Die Firma poolherum inszeniert neue Naturstein – Gartenerlebnisse und präsentiert auf der Int. Gartenbaumesse Tulln Natursteine und Keramikplatten für Poolumrandungen, Gartenwege, Eingangsbereiche und Beeteinfassungen.

Der eigene Garten als Wohlfühloase

Die Outdoor-Aktivitäten im eigenen Garten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. „ Ein kleiner Garten ist heute kein Grund mehr, bei der Poolplanung Abstriche zu machen. Kompakte Pool-Konzepte lassen sich gut auf Terrassen und in Minigärten integrieren und beim Kunden bleiben keine Wünsche offen. “, so Hans Poinstingl, Geschäftsführer Leidenfrost Pools. Das Zusammenspiel aus Wasser, Wellness und Aktivbereich auf eigenem Grund und Boden ist Luxus pur. Eine elegante, ansprechende Outdoor-Bar wertet den Wellnessbereich am Pool auf, sportliches Schwimmen mittels Gegenstromanlage hilft abzuschalten und fördert Gesundheit und Wohlbefinden. Dezente Lichtelemente sorgen für die richtige Stimmung. Gemütliche Loungemöbel und designorientierte Sitzelemente lassen die Garten- und Poolanlage zum Mittelpunkt des Outdoor-Wohnzimmers werden.

Naturpools – Naturbewusst und nachhaltig

Holc Naturpools werden auf dem „Prinzip von Venedig“ errichtet. Sämtliche konstruktive Holzteile befinden sich ständig unter Wasser, somit ist eine Verrottung vollkommen ausgeschlossen. Nach der Erstbefüllung des Naturpools muss das Wasser wegen der ausgeklügelten biologischen Filtertechnik nicht mehr ausgelassen werden. Eine Ganzjahresnutzung der Anlage ist somit möglich! „ Wir stehen für Regionalität, Naturbewusstsein, Nachhaltigkeit und hohe Qualität. “, erklärt Herbert Laßnig, Geschäftsführer von Holc Naturpools. 2018 erhielt die Firma Holc Naturpools den begehrten PEFC Award für aktive Förderung ökologischer, ökonomischer und sozial nachhaltiger Waldbewirtschaftung und Holzverarbeitung in der Kategorie „Chain of Custody“. Lassen Sie sich inspirieren und informieren Sie sich auf der Int. Gartenbaumesse Tulln rund um Naturpools.

Pflege für den Garten

Die Firma Stihl zeigt den Besuchern der Int. Gartenbaumesse Tulln, wie einfach Gartenarbeit sein kann: Schnell, sauber und leise. Die Produkte des Stihl Akku Systems sind geräuscharm, leicht, leistungsstark und einfach zu bedienen. Damit präsentiert Stihl ein Baukasten-System für private Anwender. Weitere Informationen gibt es zur Motorsense, Laubbläser und Rasenmäher. Alle Neuheiten kann man vor Ort ausprobieren.

Ein schöner Garten dank automatischer Gartenbewässerung

Statt wertvolle Freizeit zu opfern, sorgt eine fest installierte Bewässerungsanlage für perfekte, vollautomatische Bewässerung der Rasenflächen als auch Nutz- und Ziergärten. Diese werden komfortabel und zeitsparend bewässert und das sogar im Urlaub. Die Firma Pipelife präsentiert auf der Int. Gartenbaumesse Tulln professionelle Steuergeräte, welche sich individuell programmieren lassen. Somit lassen sich Rasenflächen, Blumenbeete und Nutzgartenbereiche gezielt ansteuern. Das Regenmessgerät ist eine elektronische Bewässerungs-Abschaltanlage und misst den natürlichen Niederschlag. So spart man nicht nur Wasser, sondern auch bares Geld.

Tulln ist DIE Gartenstadt Österreichs

Mit viel Engagement und Leidenschaft lässt die Stadt – gemeinsam mit ihren touristischen Leistungsträgern – die Gartenregion Tulln das ganze Jahr über aufblühen, zeigt geballte Gartenkompetenz und ist somit Anziehungspunkt für Gartenfreunde aus dem ganzen Land. Mit der Int. Gartenbaumesse Tulln, der Garten Tulln, der prächtig blühenden Donaulände, mit den Gartenfestwochen und handfester Gartenkompetenz bei den führenden Gartenbaubetrieben.

Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau

NUR von Donnerstag, 29. August bis Montag, 2. September 2019

Täglich geöffnet von 9.00 - 18.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene EUR 13,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 11,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

