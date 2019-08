ORF SPORT + mit Ruder-WM, Judo-WM und Handball-Supercup

Auch das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest, die DTM und Cliff Diving sind am 24. und 25. August live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 24. August 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Eidgenössischen Schwing-und Älplerfest 2019 um 7.30 und 14.50 Uhr, von der DTM Lausitzring 2019 um 13.15 Uhr, vom Damen-Handball-spusu-Supercup-Spiel Hypo Niederösterreich – MAG Fivers Wien um 18.00 Uhr, vom Herren-Handball-spusu-Supercup-Spiel Moser Medical Krems – Alpla Hard um 20.15 Uhr und vom Red Bull Cliff Diving Mostar zeitversetzt um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 um 8.00, 14.30 und 17.50 Uhr, von der Ruder-WM Linz-Ottensheim 2019 um 9.35 und 15.10 Uhr und von der Judo-WM Tokio 2019 um 13.50 Uhr (Highlights um 20.15 Uhr), die Höhepunkte von der Tanz-Staatsmeisterschaft Kombination 2019 um 19.00 Uhr und vom Grand Slam Latein Bukarest 2019 um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 25. August.

Das Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest ist das größte Sportereignis und eines der größten Volksfeste der Schweiz. Es findet alle drei Jahre an einem anderen Ort statt. Nach Estavayer im Jahr 2016 wird dieses „Eidgenössische“ vom 23. bis 25. August in Zug durchgeführt. Erst zum dritten Mal seit der Gründung des Eidgenössischen Schwingerverbandes vor mehr als 120 Jahren kommt damit das „Eidgenössische“ nach 1943 und 1961 wieder im Zugerland zur Austragung. Rund 300.000 Besucherinnen und Besucher werden am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug erwartet und mehr als 56.500 begeisterte Anhänger werden die Schwingwettkämpfe in den sieben Sägemehlringen live in der eigens dafür erstellten temporären Arena, dem größten Stadion der Schweiz, mitverfolgen. Reporter ist Thomas Österle. (ORF-TVthek am Samstag live von 7.30 bis 17.00 Uhr, am Sonntag live von 8.00 bis 18.00 Uhr)

Siebente und drittletzte Station der DTM-Serie 2019 ist vom 23. bis 25. August der Lausitzring in Brandburg. Kommentator ist Dieter Derdak.

Im spusu Supercup der Damen treffen am 24. August Hypo Niederösterreich und die MAG Fivers Wien aufeinander. Bei den Herren lautet die Supercup-Begegnung Moser Medical Krems – Alpla Hard. Eine Woche vor Meisterschaftsbeginn ist die erste Titelentscheidung der Saison auch gleichzeitig das offizielle Saison-Opening der spusu Liga. Kommentatorin bei den Frauen ist Ulrike Schwarz, bei den Herren kommentiert Johannes Hahn.

Die Red Bull Cliff Diving-Serie macht am 24. August in Mostar in Bosnien und Herzegowina Station. Gesprungen wird vom Wahrzeichen der Stadt, der „Stari Most“, also der Alten Brücke.

(ORF-TVthek live von 14.30 bis 16.00 Uhr)

Die Ruder-Weltmeisterschaft 2019 geht vom 25. August bis 1. September in Linz-Ottensheim über die Bühne. Bei dieser WM werden auch die Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2020 vergeben.

Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Bernd Wakolbinger.

Österreich ist bei der Judo-Weltmeisterschaft 2019, die von 25. August bis 1. September in Tokio stattfindet, mit einem 13-köpfigen Team vertreten. Fünf Damen (Sabrina Filzmoser, Magdalena Krssakova, Kathrin Unterwurzacher, Michaela Polleres, Bernadette Graf) und acht Herren (Lukas Reiter, Shamil Borchashvili, Johannes Pacher, Marko Bubanja, Aaron Fara, Laurin Böhler, Daniel Stephan, Hegyi Allerstorfer) stehen im Kader. Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler (ORF-TVthek live von 12.00 bis 14.30 Uhr).

