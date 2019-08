Ein Familien-Sportfest zum 100. Jubiläum am Rathausplatz

Mit einem großen Sport-Spektakel feierte der Wiener Arbeiter Turn- und Sportverband (WAT) seinen heutigen 100. Geburtstag

Wien (OTS) - Getreu seinem Motto "Wir bewegen Wien" wurden Rathauspark und Rathausplatz in einen großen Sportplatz verwandelt. Der WAT setzt damit ein deutliches Zeichen, dass der Esprit der Anfangsgeneration nicht nur noch vorhanden ist sondern sich auch an das 21. Jahrhundert angepasst und weiterentwickelt hat. Viele hundert begeisterte Kinder zeigten, dass die nächste Sportgeneration schon in den Startlöchern steht.

Gemeinsam mit Hopsi Hopper konnten die verschiedensten Mitmach-Stationen ausprobiert werden. Auch der ASKÖ Dreikampf (60m Sprint, Weitsprung, Medizinballwurf) fand großen Anklang. Die WiG, als Partner dieser Veranstaltung, bot den TeilnehmerInnen viel Wissenswertes rund um das Thema Ernährung.

Eines der Highlights des Familien-Sportfests war die Schlussverlosung unter allen Anwesenden. Die tollen Preise, u.a. ein Gutschein für eine Woche Skiurlaub in Obertauern für die ganze Familie, wurden unter viel Beifall von der 2. Nationalratspräsidentin Doris Bures übergeben.



Auch ASKÖ WAT Wien Vereine wurden für ihre hervorragenden sportlichen Leistungen geehrt. Sportstadtrat Peter Hacker überreichte den SportlerInnen den Nachwuchspreis und fand viele lobende Worte.

Im Anschluss startete Sport.Platz Wien, welcher heuer den 10. Geburtstag feiert, gewohnt Energie geladen, mit Alamande Belfor am Rathausplatz. Bei ausgelassener Stimmung wurde vor der großen Filmleinwand getanzt und geturnt.

