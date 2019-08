Verdächtige nach mehrfachem Handtaschenraub ausgeforscht

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 16.06.2019 – 25.06.2019

Vorfallsort: Wien-Simmering

Sachverhalt: Dem Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, ist es gelungen, zumindest drei Raubüberfälle auf ältere Frauen zu klären. Vier Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren versuchten dabei ihren Opfern im Alter von 70 bis 89 Jahren, die Handtaschen zu entreißen und zu flüchten. Zwei der Taten wurden vollendet, in einem Fall blieb es beim Versuch. Die Tatverdächtigen erbeuteten geringe Mengen an Bargeld. Ein 16-Jähriger (serbischer Staatsangehöriger) befindet sich in Untersuchungshaft, die drei anderen Beteiligten (19, serbischer Staatsangehöriger, 16 und 17, österreichische Staatsbürger) wurden auf freiem Fuß angezeigt. Das Landeskriminalamt überprüft derzeit ob den Beschuldigten noch weitere Taten zugeordnet werden können.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at