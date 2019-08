"Fußball hat viele Gesichter"-Turnier zum zehnten Mal in Wien

Kicken für Respekt und ein gutes Miteinander

Wien (OTS/SPW) - Wien mit allen seinen Einrichtungen und Angeboten, in seiner Vielfältigkeit und Weltoffenheit, würde nicht funktionieren, wenn es nicht die tatkräftige Mithilfe von Menschen mit Migrationshintergrund gäbe. "Egal ob in der Gastronomie, im Gewerbe oder am Fußballplatz: Auf eine gute Zusammenarbeit kommt es an. Speziell die Veranstaltungen von 'Fußball hat viele Gesichter' zeigen, dass für wahre Fußballfans das gute Spiel, die gelebte Fairness und der sportliche Einsatz im Vordergrund stehen und es nicht darauf ankommt, wo jemand oder jemandes Eltern geboren worden sind", ist die Wiener SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr als Initiatorin von "Viele Gesichter für Respekt und Menschlichkeit" überzeugt.



Den Wienerinnen und Wienern dies zu vermitteln und auch um Migrantinnen und Migranten aus der Anonymität in die Individualität zu holen und ihre Leistungen zu zeigen, ist die Idee hinter der "Viele Gesichter"-Reihe. Der Fußball-hat-viele-Gesichter-Cup findet seit 2010 jährlich statt, 2016 und 2017 war er zum letzten Mal in Hernals zu Besuch. "Wir freuen uns, 2019 wieder im schönen 17. Bezirk zu spielen und danken dem Kulturverein Liebenswertes Hernals für die Organisation des zehnten Cups", so Bayr.



10. Fußball-hat-viele-Gesichter-Cup

Sonntag, 25. August 2019, 10 bis 17 Uhr

Siegerehrung um etwa 16.00 Uhr

Platz des Postsportvereins Wien

Roggendorfgasse 2-4, 1170 Wien





