Neue Volkspartei Wien unterstützt Kopftuchverbot: Kinder vor Stigmatisierung schützen

Integrationspolitische Herausforderungen vor allem in Wien – Qualitätsstandards im Religionsunterricht einhalten

Wien (OTS) - „Kinder müssen vor Stigmatisierung und Kleidungsstücken mit problematischen politischen, religiösen oder weltanschaulichen Hintergründen geschützt werden. Vor allem für die Bundeshauptstadt ist die Ausweitung des Kopftuchverbots daher eine notwendige Maßnahme“, so Stadtrat Markus Wölbitsch.

In den vergangenen eineinhalb Jahren hat die Bundesregierung unter Sebastian Kurz ein Kopftuchverbot für Kinder im Kindergarten und in der Volksschule auf den Weg gebracht. Aber erst mit 14 Jahren sind die Mädchen religionsmündig und können selbst entscheiden, ob sie ein Kopftuch tragen wollen oder nicht. „Um die Mädchen auch in dieser sensiblen Phase zu schützen, soll das geltende Kopftuchverbot bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ausgeweitet werden“, so der ÖVP-Stadtrat. Zudem soll es allen Lehrerinnen in Zukunft verboten werden, ein Kopftuch in der Schule zu tragen. „Denn Lehrerinnen mit Kopftuch stellen eine weltanschauliche Haltung zur Schau, untergraben die Neutralität des Staates und propagieren ein Gesellschaftssystem in dem die Frau nicht dieselbe Stellung hat, wie in unserer westlichen, aufgeklärten Gesellschaft.“

„Vor allem in Wien stehen wir vor großen integrationspolitischen Herausforderungen. Deswegen wollen wir, dass in unseren Schulen ein moderner und westlich orientierter Islam gelehrt wird – vor allem dadurch, dass die verwendeten Unterrichtsmaterialien, insbesondere im islamischen Religionsunterricht, stärker kontrolliert werden. Qualitätsstandards im Religionsunterricht müssen eingehalten werden“, so Markus Wölbitsch. An Wiener Mittelschulen stellen Muslime bereits 40 Prozent der rund 30.000 Schüler – nur 25% der Schüler in der Mittelschule sind katholisch. „Die Überprüfung islamischer Schulbücher auf problematische Inhalte, eine qualitätsgesicherte Ausbildung aller Religionslehrer und verstärkte Kontrollen von islamischen Privatschulen hilft uns vor allem in der Bundeshauptstadt!“

