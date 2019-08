Simmering: Fürstlicher Strizzi-Rock aus Wien

Wien (OTS/RK) - Zum Abschluss des Projektes „Sommer im Schloss 2019“ wird im Schloss Neugebäude (11., Otmar-Brix-Gasse 1) noch ausgiebig musiziert: Heute, Freitag, erschallt ab 18.30 Uhr beim Konzert des als „Dancing Band“ beliebten Trios „Top Gun“ ein buntes Programm mit neuen und alten Hits. Nicht mehr und nicht weniger als „Fürstlicher Strizzi-Rock aus Wien“ ist am Samstag, 24. August, zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr, im altehrwürdigen Gemäuer des bedeutenden Renaissance-Schlosses zu vernehmen. Das Quartett „Metternich“ begeistert die Gäste mit ausdrucksvollen „Rock-Songs“ rund um Geschichten aus der Wienerstadt und einer Portion „Schmäh“. Ein menschlicher „Koala“ an der Stromgitarre und ein hohes Maß an Spielfreude zählen zu den „Markenzeichen“ des Ensembles. An allen Tagen ist der Eintritt kostenlos. Mehr Informationen: Telefon 0676/550 55 55 (Kulturverein Simmering, Obmann Herbert Kühfuss).

Liebhaberinnen und Liebhaber von „Oldies“ können am Samstag, 24. August, ab zirka 18.00 Uhr, liebevoll gepflegte Gefährte aus früheren Zeiten im Schloss Neugebäude bestaunen. Im Zuge der Veranstaltung „Oldtimer Classic Days 2019“ treffen zirka 250 Fahrzeuge in Simmering ein, darunter über 100 Jahre alte Automobile und Limousinen aus den 20er- und 30er-Jahren. Die Besichtigung der nostalgischen KFZ-Ausstellung ist kostenlos. Eine Anfertigung von Fotoaufnahmen ist möglich.

Ende des „Sommer im Schloss 2019“ am 29. August

Am Sonntag, 25. August, reißt ab 18.30 Uhr ein „Teufelsgeiger“ die Anwesenden mit und am Donnerstag, 29. August, erinnert die Combo „Acoustic Selection“ ab 18.30 Uhr an die Hochblüte des Austro-Pop. Speis und Trank sind zu fairen Preisen erhältlich und für den Nachwuchs steht ein „Funpark“ („Hüpfburg“, „Wald-Rutsche“, u.a.) unentgeltlich zur Verfügung. Letzter Tag des heurigen Projektes „Sommer im Schloss“ ist am Donnerstag, 29. August. Beantwortung von Anfragen per E-Mail: kvs@kv-elf.com.

Allgemeine Informationen:

Wiener Rock-Quartett „Metternich“: www.metternich.rocks

„Metternich“ bei Tempel Records: www.tempelrecords.at/bands/metternich/

Tanz-Trio „Top Gun“: www.topgun-band.de/

Sommer im Schloss 2019 (Schloss Neugebäude): www.schlossneugebaeude.at

Kulturverein Simmering: www.kv-elf.com

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

