Nepp ad Blümel: Kläglicher ÖVP-Versuch von Spendenaffäre abzulenken

ÖVP kopiert in ihrer Verzweiflung langjährige FPÖ-Forderung

Wien (OTS) - Die Spendenaffäre scheint der ÖVP doch mehr Sorgen zu bereiten, als zugegeben. „Mit langjährigen freiheitlichen Forderungen auf Wählerfang zu gehen, scheint für Blümel die einzige Möglichkeit zu sein, den bitteren Beigeschmack der unsauberen Spenden-Stückelung loszuwerden“, analysiert Wiens Vizebürgermeister Dominik Nepp.

„Das freiheitliche Verlangen nach einem Kopftuchverbot für Lehrerinnen scheint der 'Copy & Paste - ÖVP' gerade in den Kram zu passen, um Wähler zu beeindrucken. Tatsache ist, dass die Wiener Blümel-ÖVP unserer Forderung nach der Ausweitung des Kopftuchverbots an Schulen auch auf Lehrerinnen niemals nachgekommen ist. Jetzt in eben diese Kerbe zu schlagen, beweist die Verzweiflung von Blümel“, so der gf. Landesparteiobmann der Wiener FPÖ.



„Die Wähler lassen sich von schillernden Aufmachungen und inszenierten Medienauftritten nicht täuschen – die Wienerinnen und Wiener wissen wer hier für den Kampf gegen die Islamisierung steht und das ist einzig und allein die FPÖ“, schließt Nepp. (schluss) akra

