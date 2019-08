Ottenschläger unterstützt Kurz-Vorstoß für ein "Transitkapitel Tirol" im Regierungsprogramm

Parteienübergreifendes Vorgehen für Tirol auf Basis des erwarteten BMVIT-Berichts fortsetzen

Wien (OTS) - ÖVP-Verkehrssprecher Abg.z.NR Andreas Ottenschläger unterstützt das Vorhaben von ÖVP-Spitzenkandidaten Sebastian Kurz, in einem Regierungsprogramm auch ein eigenes "Transitkapitel Tirol" zu verankern, das etwa das Ziel einer Korridormaut zwischen München und Verona, einen besseren Schutz der Gemeinden vor Ausweichverkehren und eine Lösung für das vom Verkehr geplagte Kufstein vorsieht. "Dabei geht es auch ganz gezielt um die Förderung des kombinierten Verkehrs und den Ausbau der Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel", ergänzt Ottenschläger.

"Der Nationalrat hat am 3. Juli 2019 einstimmig eine Entschließung verabschiedet, die den Verkehrsminister beauftragt hat, dem Nationalrat bis 31. Oktober 2019 unterschiedliche Varianten zur Weiterentwicklung des Mautsystems auf Autobahnen unter besonderer Berücksichtigung der Bekämpfung der Ausweichverkehre vorzulegen", berichtet Ottenschläger.

Mit dem Blick auf das vom Verkehr besonders geplagte Kufstein wurde gemeinsam vereinbart, dass dabei insbesondere der Variante einer möglichen Vignetten-Befreiung von der Staatsgrenze bis zur ersten oder zweiten grenznahen Autobahnausfahrt bzw. Ausfahrten innerhalb der ersten zehn Kilometer nach der Staatsgrenze, oder der möglichen Einführung von Ein- oder Zwei-Tages-Vignetten besonderes Augenmerk geschenkt werden soll.

"Dieser Bericht wird hoffentlich eine solide Grundlage sein, entsprechende rechtliche Vorarbeiten für eine Mautbefreiung zu leisten und in der Folge einer Beschlussfassung zuzuführen. Ich hoffe sehr, dass der vom Nationalrat gemeinsam eingeschlagene Weg in dieser Frage fortgesetzt wird", so Ottenschläger abschließend. (Schluss)

