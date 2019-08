Manner versüßt FORUM 1 Shopmix

Salzburg mag man eben – neuer Manner Shop eröffnet am 23. August

Salzburg (OTS) - Food und Gastro boomt – besonders im FORUM 1 am Salzburger Hauptbahnhof. Am Freitag, dem 23. August 2019 eröffnet Manner einen neuen Store: auf 94 m² in Toplage im Erdgeschoss direkt nach McDonald’s. Neben den Mannerschnitten dürfen sich Fans auf viele weitere rosa Waffelprodukte freuen, aber auch auf Süßes von Marken wie Casali, Napoli, Ildefonso und Victor Schmidt. Das Geschäft im FORUM 1 ist bereits der 14. eigene Markenshop des Wiener Traditionsunternehmens in Österreich und der zweite Standort in Salzburg. Im Sommer 2019 hat Manner gleich drei neue Shops in eröffnet: Nach dem Sillpark Innsbruck und dem Murpark in Graz ist das FORUM 1 Salzburg der dritte Streich.

Wer Manner hört, denkt an Mannerschnitten und Waffeln. Vermutlich kommen schöne Kindheitserinnerungen hoch: Denn jeder kennt die rosa Marke mit dem blauen Schriftzug. Vor wenigen Wochen hat das Austria Brand Council Manner zum wiederholten Mal zur Superbrand gewählt. Im FORUM 1 bietet Manner ein El Dorado an süßen Köstlichkeiten an: von nostalgischen Haselnuss Mannerschnitten über Cocos Waffeln, trendigen Zarties Salty Caramel bis hin zu Manner Cacao und Knusper Müsli. Süßwarenklassiker der Marken Casali, Napoli, Ildefonso und Victor Schmidt machen das Paradies für Schoko-Fans komplett. Aber auch Geschenkprodukte wie Schirme, Mützen, T-Shirts und Baby-Artikel im rosa Manner-Design stehen bereit.

Feier am Vorabend

Am Abend vor der Eröffnung feierte Manner mit geladenen Gästen den neuen Shop. Manner Vorstand Mag. Albin Hahn und Manner Verkaufsdirektor Mag. Mathias Walser luden zur rosa Eröffnungsfeier. Unter den Gästen waren unter anderem Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger, Stadträtin Mag. Anja Hagenauer, Abg. z. NR Peter Haubner und der ehem. Skispringer und Manner Testimonial Luki Müller. Als "Hausherren" begrüßten SES CEO Mag. Marcus Wild sowie die Center-Managerin Frau Mag. Verena Wegscheider die Manner-Freunde.

Center-Managerin Wegscheider: „Manner ist perfekt für Standort“

Das FORUM 1 ist als Stadtteil-Shopping-Center Nahversorger für die Bewohner von Elisabeth-Vorstadt, Itzling und Schallmoos und zugleich auch Magnet für Pendler und Büroangestellte aus den umliegenden Betrieben, Schüler und Touristen. „Manner zaubert ein Lächeln ins Gesicht, nicht nur mir. Denn jeder kennt und liebt die Marke“, freut sich FORUM 1 Center-Managerin Mag. Verena Wegscheider über den Neuzugang. „Die starke Marke mit den süßen Produkten passt genau in unseren Shopmix. Ich bin überzeugt, dass unsere Besucher von Manner Mitbringseln und Geschenken begeistert sein werden.“

Manner-Vorstand Mag. Albin Hahn: „Lage top für Manner“

Seit 2010 betreibt Manner in der Salzburger Altstadt am Residenzplatz einen Shop. Die Eröffnung der Filiale im FORUM 1 war für Manner-Vorstand Mag. Albin Hahn der nächste logische Schritt in der Mozartstadt: „Das FORUM 1 ist dank der Hochfrequenzlage direkt am Bahnhof ein Top-Standort für uns. Wir freuen uns, den dritten Manner-Markenshop innerhalb weniger Wochen zu eröffnen und sind sehr zuversichtlich, dass die FORUM 1 Besucher Manner lieben werden.“ Das Wiener Traditionsunternehmen ist auch international sehr erfolgreich unterwegs: Manner hatte im Herbst des Vorjahres einen Pop Up Store im Designer Outlet Berlin eröffnet und aufgrund der positiven Entwicklung vor kurzem auf fünf Jahre verlängert.“

Manner: süße 1+1 gratis Angebote zur Eröffnung

Der Manner-Shop hat von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. In den Eröffnungstagen, von Freitag, 23. August bis 31. August, winken diese Eröffnungs-Aktionen:

Manner Schnitt-O-Mat -25%

Manner Neapolitaner 8er Geschenkspackung 1+1 gratis

Die neue! Victor Schmidt Bonbonniere 15 Stück 1+1 gratis

Zusätzlich gibt es bis 31.8.2019 minus 15% auf alles (exkl. Aktionen und Gutscheine)

