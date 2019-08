ORF-„Sommergespräch“ mit Pamela Rendi-Wagner, SPÖ

Am 26. August um 21.05 Uhr in ORF 2 bei Tobias Pötzelsberger, Filzmaier-Analyse in der „ZIB 2“, „Sommer(nach)gespräch“ ab 22.30 Uhr in ORF III

Wien (OTS) - Sie gehören seit 1981 zu den sommerlichen TV-Highlights:

die ORF-Sommergespräche mit den Parteichefs und Parteichefinnen der Parlamentsparteien. Geführt werden die insgesamt fünf Gespräche erstmals von Tobias Pötzelsberger. Schauplatz ist die für die „Sommergespräche“ 2019 adaptierte Terrasse der Vorabendsendung „Studio 2“. Die Gespräche werden live ausgestrahlt. Am Montag, dem 26. August 2019, um 21.05 Uhr in ORF 2 begrüßt Tobias Pötzelsberger die Parteichefin der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner.

Mindestens so ein Publikumshit wie die „Sommergespräche“ selbst sind die anschließenden Analysen von Peter Filzmaier in der „ZIB 2“ – um 22.00 Uhr in ORF 2. Am 26. August wird gemeinsam mit ihm auch Martina Salomon (Kurier) die Gesprächsinhalte bewerten. Aber auch ORF III blickt wieder auf das aktuelle Interview zurück – mit von Ingrid Thurnher geleiteten „Sommer(nach)gesprächen“ um jeweils 22.30 Uhr.

Die „Sommergespräche“ werden am jeweils darauffolgenden Tag um 12.05 Uhr in ORF 2 wiederholt und darüber hinaus auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream angeboten, als Video-on-Demand bereitgestellt und bleiben alle bis zum 9. September verfügbar und weltweit abrufbar.

Am Montag, dem 2. September, um 21.05 Uhr in ORF 2 begrüßt Tobias Pötzelsberger den Parteichef der ÖVP, Sebastian Kurz.

